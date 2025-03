«Quedar-nos sense pavelló va salvar vides, va valer la pena»

Enric Duch, president del Lleida Llista, recorda la pandèmia com una època en què “tots estàvem espantats. Alguns ara es fan els valents, però moria molta gent, ningú sabia res i ens vam quedar molt de temps a casa”. Considera que el seu club “va patir els mateixos perjudicis que tots els altres, en una època en què es va parar la competició. Però nosaltres, a més, ens vam quedar sense pavelló. Sense consultar-nos res, el van convertir en un centre de vacunació i vam haver de buscar-nos un altre lloc per jugar. Quan va tornar la Lliga, tots jugaven a casa seua menys nosaltres”. Afegeix que “encara que llavors ens va doldre deixar el pavelló, sí que va servir per salvar vides, amb les milers de persones que es van vacunar allà, va valer la pena”. Lamenta que van rebre pocs ajuts i explica que la covid ha provocat canvis. “Abans algú tenia grip i no passava res. Ara, quan un jugador té febre, la doctora del club li fa un test i determina si ha de quedar-se a casa.”