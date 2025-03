«El menjar a domicili va ajudar a reduir les pèrdues del sector»

“El dia que van ordenar el confinament al principi havien de ser quinze dies i jo en aquell moment m’ho vaig prendre com unes vacances, però després al veure la gravetat de la situació vaig començar a preocupar-me molt, però més per la situació dels meus treballadors que per l’estabilitat del meu negoci”, recorda Modesto Ribes, que regenta l’històric restaurant La Masia de Lleida ciutat. “Per sort tenim un bon gestor que va tramitar bé tant els ERTO com els ajuts per alsector i això ens va ajudar a tots a tirar endavant”, afegeix. Al veure que el confinament s’allargava, Ribes va optar per oferir menjars a domicili. “Va ajudar a reduir les pèrdues i a nivell mental a mantenir una rutina diària, però jo em quedo que els plats els fèiem tota la família, de manera que en aquestes dates vam estar molt units i això per a mi va ser el més important”, assenyala l’hoteler, que recorda que el calvari per al sector va seguir temps després amb més restriccions i els tocs de queda. “Amb els rebrots i els confinaments puntuals va ser dur tirar endavant i també amb els tocs de queda de Cap d’Any, però prefereixo quedar-me amb la part positiva, malgrat que sempre tindré el dubte de si tots, tant jo com tota la societat, ho vam fer al millor possible”, assenyala Ribes, que recorda que “dèiem que d’aquesta pandèmia sortiríem millors, però tot segueix igual que abans, amb gent igual de bona i igual de dolenta”.