«Al principi vam creure que no tiraríem endavant»

“Va ser una situació molt complicada, al principi crèiem que no tiraríem endavant. No sabíem res de la malaltia i, a més, a l’estar tancats no teníem ingressos.” Així recorda el confinament Xavier Carballal, titular de la sabateria Xavier, a Balàfia. “Per sort, la meua dona portava un any treballant fora i vam tenir un petit sou que ens va ajudar una mica. Facturàvem zero, però els rebuts ens arribaven igual: llum, aigua, contribució... Encara que la gran majoria de proveïdors esvan fer càrrec de la situació”, relata. Recorda que “primer només pensàvem en la salut i quan ja van arribar les vacunes vam començar a pensar en el negoci i l’economia”. “Després van arribar els ajuts, tard. No van ser suficients, vam rebre poc, però ja estàvem contents amb no pagar les despeses directes, com els autònoms”, indica, i subratlla que “com que portem 29 anys i tenim un històric, no vivim al dia, vam poder aguantar, però per a companys que portaven menys anys va ser molt complicat”. Remarca que durant la pandèmia “a les persones grans del barri des de les botigues els portàvem coses a casa, com un servei”. “Quan es va poder obrir, els clients van tornar, però jo creia que seria un punt d’inflexió i la gent s’adonaria que no es pot dependre de l’economia de la Xina i que el petit comerç recuperaria importància davant de les grans superfícies i internet, però no ha estat així”, sentencia.