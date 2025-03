Els sindicats majoritaris desconvoquen la vaga de Renfe i Adif després d'un acord amb el Ministeri i la Generalitat

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

Els sindicats SEMAF, CCOO, UGT i SCF han decidit desconvocar la vaga de Renfe i Adif que havia de començar aquest dilluns després d'arribar a un acord aquest diumenge al vespre amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i la Generalitat, segons han confirmat fonts ministerials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Aquests sindicats havien convocat amb la CGT i la Confederació Intersindical-SF aturades de 24 hores a tot l'estat espanyol per a aquest dilluns, el 26 de març i l'1 d'abril i talls parcials el 24 i el 28 de març i el 3 d'abril. Fonts del sindicat CGT han indicat que ells mantenen la protesta fins que consultin les bases sobre l’acord, mentre que SF creu que "no soluciona els problemes" i per això criden a la vaga.