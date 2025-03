Govern central i sindicats negocien per evitar la vaga d’aquest dilluns i la cancel·lació de 1.400 trens

Publicat per efe Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Transports preveu reprendre aquest diumenge les negociacions amb els sindicats per evitar la vaga a Adif i Renfe que comença aquesta mitjanit i que suposarà en les seues cinc primeres jornades -els dies 17, 19, 24, 26 i 28 de març-, de les set convocades, la cancel·lació de gairebé 1.400 trens de viatgers.

Concretament, Renfe suspendrà la circulació de 1.383 trens dels 4.260 programats, 428 d’alta velocitat i llarga distància i 955 de mitja distància, a més de 740 de mercaderies durant aquells cinc dies de mobilització, que continuarà l’1 i el 3 d’abril.

Els Comités Generales d’Empresa (CGE) de Renfe i Adif (compostos per Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF-I i SCF) han convocat les esmentades vagues -tres d’elles de 24 hores, com la de d'aquest dilluns, i la resta en horaris intermitents- en contra de l’incompliment per part del Ministeri dels acords de 2023 sobre Rodalies i Renfe Mercancías.

El Ministeri de Transports va traslladar a última hora de dissabte els sindicats que estiguessin disponibles per acudir a una nova reunió que, segons la part social, es faria a primeres hores d’aquesta tarda.

Aquesta situació s’assembla a la del 23 de novembre de 2023, quan es va negociar 'in extremis’ l’esmentat acord, en vigílies d’una vaga pels mateixos motius que finalment es va desconvocar.

En ell, el Ministeri garantia que Renfe i Adif continuarien sent els prestadors dels serveis de Rodalies i Renfe Mercancías, es preservaria la integritat de les plantilles en ambdues empreses públiques i s’establirien grups de treball i negociació per adoptar solucions consensuades.

Ruptura dels acords

Tanmateix, segons els sindicats, aquests compromisos han estat vulnerats amb l’anunci de l’exclusió de la línia R1 (la del Maresme) de la Xarxa Ferroviària d’Interès General (RFIG) i de la creació d’una empresa mixta per a Rodalies, aliena al grup ferroviari públic, per assumir progressivament totes les activitats operatives de Renfe i Adif.

Per a les organitzacions sindicals, aquestes mesures suposen "una ruptura total dels acords previs", ja que les solucions adoptades pel Ministeri, en coordinació amb la Generalitat, "són diametralment oposades al pactat".

En una llarga negociació mantinguda divendres passat, el Ministeri va posar a sobre de la taula un esborrany d’acord que preveu que el nou operador de Rodalies, quan culmini el traspàs a la Generalitat, s’ubiqui dins del grup Renfe.

També contemplaria que Adif es fes càrrec de manera integral de la línia R1, la primera que ha recordat que passarà en mans de la Generalitat.

Aquestes propostes, amb les quals el Ministeri intentaria donar el màxim de garanties de respecte als drets laborals dels treballadors de Renfe i Adif, suposen, tanmateix, modificacions importants en els acords amb el Govern de Salvador Illa i amb ERC que s’han comunicat fins ara i que recullen que la Generalitat tindria majoria en la nova empresa mixta que gestionarà Rodalies.

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, va defensar ahir que és "absolutament compatible" garantir els drets socials, laborals i de mobilitat dels treballadors de Renfe amb el compromís respecte a l’acordat per al traspàs de Rodalies.

En aquest sentit, va subratllar que l’empresa que gestionarà Rodalies "tindrà un consell paritari" (Estat i Generalitat tindran el mateix nombre de membres) i la presidència l’elegirà la Generalitat per "vot de qualitat".

Quant a Renfe Mercancías, la representació legal dels treballadors denuncia "un procés de privatització encoberta a través de la creació d’una nova societat controlada per la companyia logística MSC".

I assenyala que, per facilitar aquesta transició, s’està permetent el deteriorament de l’empresa pública mitjançant accions com no presentar-se a noves contractacions de càrrega de treball, obstaculitzar la tasca dels comercials en la captació de clients o bloquejar l’operativitat dels trens per inacció dels centres de gestió.

Servei mínims

Segons la resolució de serveis mínims acordada per Transports, en trens de rodalies es garanteix, en funció de diferents franges horàries, el 75 % del servei habitual en hora punta i, en la resta del dia, el 50 %.

En els de mitja distància, s’estableix una mitjana del 65 % dels serveis actuals, amb la qual cosa, dels 2.736 afectats per la vaga els dies 17, 19, 24, 26 i 28 de març, circularan els 1.781.

En els d’alta velocitat i llarga distància, es fixa un percentatge del 72 %, amb què, dels 1.524 afectats, circularan en serveis mínims 1.096.

En una jornada de vaga un dia de màxima oferta i demanda, Renfe Viajeros té una demanda potencial assimilable de 255.211 viatgers, d’acord amb la resolució, que estima en 74.892 el nombre de clients que haurien de viatjar en trens retardats fora dels períodes de vaga o en mitjans alternatius.

En el cas de trens de mercaderies, amb un percentatge del 24 % del servei programat, circularan 234 dels 974 afectats per la mobilització.

Calendari de vaga

Els dies 17 i 26 de març, així com l’1 d’abril, hi haurà vagues de 24 hores (des de les 00:00 hores fins les 23:59); mentre que, durant la resta, hi haurà aturades parcials que es duran a terme a tres franges horàries.

El 19 de març, de 06:00 a 09:00, de 14:00 a 17:00 i de 21:00 a 23:00 hores; el 24 de març, de 06:30 a 09:30, de 14:30 a 17:30 i de 20:30 a 22:30; el 28 de març, de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 16:30 i de 20:30 a 23:00, i el 3 d’abril, de 06:30 a 09:30, de 14:30 a 17:30 i de 21:00 a 23:0