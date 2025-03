Presó per a l’acusat d’apunyalar una dona per l’esquena al barri de la Mariola de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El jutge de guàrdia va decretar ahir presó provisional per a l’home de 63 anys que va ser detingut dijous a la matinada com a presumpte autor de l’apunyalament en un bar de la Mariola, com va avançar SEGRE. El jutjat de guàrdia va decretar la mesura després que ho sol·licités la Fiscalia, segons van informar fonts solvents. L’home va ser arrestat inicialment com a presumpte autor d’un delicte de lesions amb arma blanca encara que no es descarti que, al llarg del procés, sigui acusat d’un delicte d’homicidi o d’assassinat en grau de temptativa.

L’agressió es va produir cap a les 20.00 hores de dimecres, quan el presumpte agressor i la dona i una altra persona es van discutir a l’interior d’un bar del carrer Mariola.

L’home se’n va anar, però al cap d’uns minuts va tornar i la va atacar per l’esquena amb una arma blanca. Fins al lloc van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de la investigació. Per la seua part, sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques van atendre la dona, que va ser evacuada en ambulància. Mentrestant, els policies van iniciar una recerca que va finalitzar amb l’arrest cap a les 2.00 hores de dijous.

D’altra banda, val a recordar que el jutjat de guàrdia va decretar divendres presó sense fiança per al jove de 24 anys que presumptament dilluns va calar foc a una casa okupada del carrer Montessori, a Cappont, amb quatre homes dins, dels quals tres van resultar ferits amb pronòstic crític. L’investigat es va entregar dimecres.