Quatre anys de presó per deu euros de cocaïna: el que la Fiscalia demana a un traficant de Lleida

La Fiscalia demana una condemna de 4 anys de presó per a un acusat de tràfic de drogues que van sorprendre després d’una venda de 10 euros a la Zona Alta de Lleida . Aquests fets es preveu que siguin jutjats el 26 de març vinent a l’Audiència de Lleida. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, la matinada del 28 d’abril del 2023, agents de la Guàrdia Urbana van veure un individu venent un embolcall de cocaïna al carrer Teuleries.

La patrulla va procedir, segons la Fiscalia, a interceptar el comprador, a qui van requisar una paperina amb 0,15 grams de cocaïna, amb una riquesa de 81,9%. Així mateix, van sorprendre el venedor amb 10 euros a la mà, procedents, segons l’acusació, de la venda de la droga. Per aquests fets, pels quals la Fiscalia acusa per un delicte contra la salut pública, sol·licita una pena de presó de quatre anys i el pagament d’una multa de 10 euros, i que en cas de no pagar-la se li imposi la pena privativa de llibertat.

El mateix dimecres, l’Audiència té previst un altre judici per un delicte contra la salut pública. En aquest cas, la Fiscalia també sol·licita una pena de 4 anys de presó i una multa de 30.000 euros. En cas d’impagament, demana 300 dies més de presó.

Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, els fets van tenir lloc a Lleida a l’agost del 2024, quan agents dels Mossos van presenciar com un individu venia droga en dos ocasions diferents a la via pública. En l’escorcoll de l’habitatge de l’acusat, on vivia amb altres persones, van trobar diverses quantitats de cocaïna, valorades en 1.667 euros, i d’heroïna, amb un valor al mercat il·lícit d’11.091 euros, a més d’estris per a la seua preparació.