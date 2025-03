Retards als trens d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona per una altra avaria a la catenària

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els trens que circulen per la línia d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona s’han vist afectats aquesta tarda per una nova avaria a la catenària que ha provocat retards de gairebé una hora. Segons la informació facilitada per Adif cap a les 19.00 hores, el problema ha estat provocat per la falta de subministrament elèctric en un tram situat entre El Prat de Llobregat i Sant Vicent dels Horts. Aquesta incidència es registra després que a finals de la setmana passada la línia d’alta velocitat patís el tall de subministrament a la catenària en un túnel d’accés a l’estació de Sants, just el dia després que Rodalies col·lapsés per una avaria similar als afores de Barcelona.

Un dels combois afectats ha estat l’Avant que ha sortit de Lleida a les 17.55 cap a Barcelona, que s'ha quedat aturat a l’estació de Tarragona. Viatgers que anaven en el mateix ha explicat que els han deixat baixar del tren perquè Renfe no sabia quan podria reprendre la marxa. En sentit contrari, l’Avant Barcelona-Lleida de les 18.05 acumulava 50 minuts de retard a la seua sortida. Afectats han expressat la seua frustració per aquest cúmul d’incidències.