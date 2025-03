Deu anys de la catàstrofe del vol de Germanwings, en què viatjava un veí de Lleida

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els familiars de les víctimes de Germanwings han demanat que s'impulsi un canvi legislatiu a escala europea per agilitar la comunicació de baixes mèdiques i que els metges notifiquin els casos de forma immediata a les companyies. Ho ha explicat Lourdes Bonet, presidenta de l'Associació Afectats pel Vol Germanwings 9525, en una entrevista amb l'ACN, coincidint amb els deu anys de la tragèdia als Alps, en què va morir el veí de Lleida Maurice Yaya Kobina . Alhora, ha insistit en la necessitat que les companyies aèries compleixin les recomanacions europees per endurir els controls sobre els pilots. Ha afirmat que aquesta mena de mesures són claus per "minimitzar" el risc que una desgràcia com aquesta torni a passar i ha reclamat una major implicació de l'Estat.

Deu anys de l'accident

El 24 de març vinent es compliran deu anys de l’accident de Germanwings que va suposar la mort de 150 persones, una cinquantena de les quals catalanes. Un total de 67 eren d'origen alemany, de les quals 16 eren estudiants d'intercanvi d'un institut de Llinars del Vallès. El sinistre va ser el novè amb víctimes mortals amb origen a l'Aeroport del Prat. Aquell dia, el copilot de l’aeronau, Andreas Lubitz, va estavellar el vol que anava de Barcelona a Düsseldorf (Alemanya), contra els Alps francesos. Lubitz, de 28 anys, va aprofitar que es va quedar sol al control de l'avió i va bloquejar la porta perquè ningú més pogués impedir-li fer caure l'aparell després de desbloquejar-ne el pilot automàtic. L'autor dels fets estava de baixa i en tractament psicològic, dues circumstàncies que va amagar a l'empresa. Deu anys després del tràgic succés, les famílies de les víctimes reconeixen que s’han assolit alguns avenços com ara l'exempció fiscal de les beques dels orfes de l'accident, però han assegurat que encara hi ha molt camí per recórrer.

Accident del vol 9525 de Germanwings el 24 de març del 2015

Lourdes Bonet, presidenta de l'Associació Afectats pel Vol Germanwings 9525, ha assegurat que la principal fita que es planteja l’organització és aconseguir que “almenys als països de la Unió Europea hi hagi un canvi legislatiu per agilitar la comunicació de baixes mèdiques”. Ha recordat que a l'Estat, després d’una llarga reivindicació de l’associació, el 27 de desembre de 2022 va prosperar una reforma de les baixes mèdiques perquè les comunicacions dels treballadors entre la Seguretat Social i les empreses es fessin de forma telemàtica. “Va ser un gran avenç, perquè d’aquesta forma el procés es fa automàticament, l’empleat va al metge i el doctor de capçalera, via mútua d’accidents laborals, comunica la situació a l’empresa”, ha explicat. Per Bonet, aquest procés garanteix que les companyies coneguin la situació en què es troben els treballadors ràpidament, sense vulnerar la seva privacitat.

L'avió va sortir de l'Aeroport del Prat amb destí Düsseldorf (Alemanya) i es va estavellar als Alps francesos

“El copilot de Germanwings tenia la baixa d’un metge des del 12 de març fins al 30 de març per un problema mental que s’ha conegut després per la investigació”, ha comentat Bonet que ha dit que tot i no conèixer el motiu, “si l’aerolínia hagués sabut que Andreas Lubitz estava de baixa, ja només per això no l’hauria deixat anar a treballar”.

Ha admès que fer extensiva aquesta mesura a la resta d’estats de la Unió Europea és “complicat”, però s’ha mostrat convençuda que hi ha vies per aconseguir-ho. En aquest sentit, ha recordat que fa un parell d’anys, quan el president espanyol Pedro Sánchez va ocupar la presidència del Consell d’Europa durant sis mesos, l’associació va fer-li arribar una carta per demanar-li la seva implicació i persuadir d’altres països per impulsar modificacions legislatives en aquest sentit.

Ha afirmat que en aquell moment la petició no va prosperar, però ha assegurat que l’organització no tirarà la tovallola. “Sabem que com a associació tenim poca força, però volem demanar al govern espanyol que ens ajudi", ha comentat la presidenta de l’associació que ha afegit que estan totalment predisposats a contribuir de la forma que calgui per aconseguir aquest objectiu. “No és quelcom que puguin resoldre’s des del Parlament Europeu perquè depèn de cada país, per això considerem que la via més factible és la de la diplomàcia”, ha apuntat.

Bonet ha valorat que el perill no només resideix en els pilots d’aviació civil, sinó també en conductors de metro, autobús, tren, o d’altres mitjans de transport públic: "Cal que tothom sigui molt conscients que un succés com el de Germanwings pot tornar a passar i que aquesta és l’única forma de minimitzar el risc”, ha manifestat.

En aquesta mateixa línia, ha considerat que també és imprescindible que les companyies aèries compleixin amb les recomanacions d'organismes europeus per endurir els controls sobre pilots. Ha valorat positivament que en els darrers anys s’hagin introduït diverses indicacions “lògiques i necessàries” en aquesta direcció, però ha recordat que en general no existeixen canvis legislatius: “Si la llei no les obliga les empreses no tenen per què complir-les”, ha advertit Bonet. A més, ha remarcat que les normatives d’aviació civil estan regulades per l’Organització de l'Aviació Civil Internacional (OACI): “Hauria de ser ella la que aprovés aquesta mena de mesures i que tots els països s’hi adherissin”, ha manifestat.

Indemnitzacions més igualitàries

En un altre ordre de coses, s’ha referit a les indemnitzacions que els familiars de les víctimes d’aquest sinistre han rebut. Ha explicat que es tracta d’un tema personal de cada família i que l’associació no ha intervingut en aquest procés, més enllà d’intercedir en un primer moment perquè els afectats poguessin rebre l’assessorament i acompanyament legal necessari. Ha indicat que en el cas de Germanwings les compensacions econòmiques van haver-se de tramitar a través de les asseguradores i ha recordat que una petita part d’afectats, que no estaven conformes amb les quantitats que es van posar sobre la taula, van recórrer a la via judicial.

Bonet ha lamentat que el valor de les indemnitzacions sigui molt variable i ha explicat que a l’hora de calcular-se les compensacions a percebre hi interfereixen factors tan diversos com si el bitllet d’avió es va comprar amb targeta de crèdit, si la persona que va morir viatjava per feina, o si la seva retribució econòmica era major o menor.

La presidenta de l’associació s’ha mostrat partidària que hi hagi una “igualtat de tracte per a tothom” perquè “la mort no diferencia ningú”. Tot i que ha reconegut que “no hi ha diners per pagar la vida d’una persona”, ha assenyalat que per garantir que els que queden pugui ensortir-se'n caldria establir un mateix import per a totes les persones afectades per un mateix accident. “És una qüestió que s’està tractant, però és molt complexa i difícil de consensuar amb les asseguradores”, ha comentat.

Un espai pel record a Montserrat

A banda del tradicional acte que l'Associació Afectats pel Vol Germanwings 9525 duu a terme cada 24 de març a l’Aeroport del Prat i que enguany comptarà amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, coincidint amb el desè aniversari dels fets l'organització ha previst una commemoració especial que es farà el dia 6 d’abril a Montserrat.

Bonet ha explicat que aquest 2025 l’organització volia tenir “un acte de record” i ha dit que van posar-se en contacte amb el monestir de Montserrat perquè pogués ajudar-los a crear un espai de record de les víctimes més a prop de casa. “No oblidem que ells van morir en una muntanya i per als ciutadans de Catalunya Montserrat és una muntanya amb un significat molt important”, ha indicat. Per tot plegat, es va decidir col·locar una placa commemorativa al camí de Sant Miquel: “Ho hem fet amb la intenció de poder tenir un lloc on anar i recordar els nostres més a la vora perquè potser hi haurà gent que no pugui anar cada any a Le Vernet, però que sí que pugui pujar a Montserrat, asseure’s, mirar la placa i recordar els que ja no hi són”, ha detallat.

Cicatrius per a tota la vida

Com ja és tradició, molts dels familiars viatjaran diumenge 24 a Le Vernet, el poble més proper a l’indret on va estavellar-se l’avió, per a participar en el ja tradicional acte que Lufthansa organitza en memòria de les víctimes. Bonet ha explicat que a l’associació hi ha famílies que cada any es desplacen a la localitat francesa per participar-hi i que n’hi ha d’altres que mai hi ha anat. “Hi ha de tot”, ha comentat la presidenta de l’associació que ha admès que hi ha qui aprofitarà el desè aniversari del succés per viatjar-hi ara que es compleixen 10 anys de l'accident, amb la intenció de fer una passa endavant. “No es tracta de tancar un cicle perquè és com una ferida que pot curar-se, però sempre queda una cicatriu que t’acompanya tota la vida, però sí que es pot mirar endavant i avançar”, ha assegurat.

Preguntada sobre el futur d’aquest acte que organitza i finança Lufthansa, ha dit que confia que el "compromís" de la companyia es mantingui més enllà d’aquesta primera dècada i que segueixi pagant el viatge i l’allotjament dels afectats. “És cert que ha passat el temps, però, el fet que ens porta fins allà no s’ha esvaït perquè a nosaltres ens continuen faltant les persones”, ha sentenciat.