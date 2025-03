Jutjat per violar una noia amb discapacitat a la canalització

Publicat per Albert Guerrero Periodista REDACCIÓN Lleida Creat: Actualitzat:

Una jove amb discapacitat intel·lectual va declarar ahir a l’Audiència de Lleida que un noi que havia estat la seua parella la va forçar sexualment el 26 de novembre del 2022 sota un pont a la canalització del riu Segre. En canvi, l’acusat, que s’enfronta a una petició de 10 anys de presó, va afirmar que la relació sexual va ser consentida. Segons la declaració de la víctima, el matí en què van ocórrer els fets tots dos van coincidir a l’Eix Comercial de Lleida. “Jo estava sola quan ell se’m va atansar i em va agafar de la mà per portar-me amb ell”, va recordar la jove, que va declarar protegida per una mampara i va assegurar que el presumpte agressor la va conduir fins al riu. “Tenia por, pensava que em podria fer mal”, va afegir. “Em vaig intentar escapar, però no vaig poder, ell era a sobre meu i no vaig voler dir res per por”. Per la seua part, l’acusat va afirmar que hi va haver consentiment durant tota la relació i que la va veure “contenta” en tot moment. Posteriorment, el presumpte agressor va abandonar el lloc dels fets, deixant sola la víctima, que va tornar a l’Eix. Allà, va trobar una patrulla dels Mossos d’Esquadra, que va activar el protocol d’Agressió Sexual després que ella els relatés els fets. “Ens va impactar molt el que ens contava la noia”, va declarar un dels agents que la van atendre aquell dia. “Se’ns va atansar desorientada, nerviosa i amb una actitud que ens va preocupar”, va afirmar el policia, i va afegir: “Vam poder veure que portava la roba bruta i amb taques d’humitat.”

La Fiscalia considera que hi va haver “violència des que l’acusat se l’emporta pel braç fins que es produeix l’agressió i es col·loca a sobre d’ella”, cosa que li hauria impedit d’escapar. Defensa que “no hi va haver consentiment exprés ni tàcit”.

La víctima i l’acusat, que també té una discapacitat lleu, es van conèixer en un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) on estan prohibides les relacions sentimentals entre usuaris. Tanmateix, tant un com l’altra van relatar durant la vista que, fora de les instal·lacions, havien mantingut relacions sexuals puntualment. No obstant, durant el judici, la jove va declarar que “les altres relacions sexuals que havíem tingut no havien estat així”.

“Extremament vulnerable i sense capacitat per fabular”

Un equip de psicòlegs del departament de Justícia va exposar que la víctima és una persona “extremament vulnerable” a causa de la seua discapacitat i a la impregnació de medicaments, que li disminueixen el rendiment i li atenuen el raonament. Els professionals van subratllar que la jove concep el risc i les conseqüències dels seus actes “de manera limitada”. Així mateix, afirmen que, si bé la víctima “té capacitat per mentir puntualment, no pot fabular ni mantenir amb tanta exactitud una mentida en el temps”, validant així la versió de la denunciant. Paral·lelament, la jove té problemes de conducta amb qüestions d’índole sexual, segons va assegurar una educadora social que l’havia atès al CRAE en el passat. “L’enteniment del consentiment i la percepció de les seues necessitats es veuen alterades i necessita estratègies per acompanyar els seus impulsos”, va explicar.