Catalunya necessita una planificació ferroviària urgent amb vista al 2050

Les grans infraestructures ferroviàries no es poden planificar d'un dia per l'altre, i Catalunya necessita urgentment definir quina xarxa de Rodalies i trens regionals vol tenir d'aquí al 2050. Segons els experts del sector, cal establir una estratègia clara el 2025 per garantir un sistema eficient i fiable en el futur. Més que un llistat d'obres amb pressupostos incerts, el document ha de marcar objectius i necessitats per a una mobilitat sostenible i eficient.

El model suís és un referent en aquesta matèria. Des de fa dècades, el país alpí planifica la seva xarxa ferroviària amb horitzons de diverses dècades, detectant necessitats i establint solucions concretes. Experts com Joan Carles Salmerón i Pere Calvet consideren que Catalunya hauria de seguir aquest exemple, prioritzant una xarxa de trajectes més curts per garantir un servei fiable i puntual.

Entre les actuacions necessàries, es planteja l'augment de capacitat dels actuals tònels ferroviaris de Barcelona, la construcció d'un quart cinturó ferroviari que connecti el Maresme amb el Vallès i el Penedès, i la separació de la línia del Maresme de la costa. A més, la prolongació de la L8 de FGC i la creació d'un nou tònel sota Collserola també són mesures que es proposen per millorar la connectivitat del territori.

Però, abans de grans ampliacions, els experts coincideixen en la necessitat d'invertir en manteniment i millora de les infraestructures existents. La fiabilitat de Rodalies ha estat un problema recurrent per la manca d'inversions durant anys. Perquè el tren sigui una alternativa real i sostenible, cal una gestió eficient i un pla de manteniment adequat que garanteixi un servei competitiu i de qualitat.