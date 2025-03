Menys protegits contra els virus

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de la primavera es dona pràcticament per conclosa l’epidèmia anual de grip, que aquest any ha superat el pic de contagis del 2024, així com l’auge d’altres infeccions víriques respiratòries com la covid o el virus sincitial (VRS) a causa del fred. El departament de Salut va iniciar el 14 d’octubre passat la campanya de vacunació contra grip i covid, dirigida especialment a les persones majors de 60 anys. Esperava arribar a una cobertura del 75% entre aquesta població, però s’ha quedat estancada al 49% al pla i al 47% al Pirineu per a la grip, i al 36% i 34% per a la covid, respectivament. I la veritat és que en els últims anys hi ha una clara tendència a la baixa. A les portes de la primavera del 2022 hi havia immunitzats el 61% (pla) i 59% (Pirineu) per a la grip. Un any després eren el 56% i 53%, respectivament, xifres similars a les de la vacuna contra la covid (57% i 55%). Finalment, l’any passat es van vacunar el 52% i 49% (grip) i el 43% i 39% (covid).

La doctora Mònica Solanes, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), valora que la prevalença de vacunació contra la covid “ha anat baixant cada any des de la pandèmia perquè socialment li hem perdut la por, la majoria de persones no tenen tantes ganes de vacunar-se”. Indica que durant la pandèmia hi va haver una resposta social molt positiva cap a la campanya de vacunació i la majoria de persones acceptaven posar-se també la de la grip, però “el temor ha anat apaivagant-se i ara hi ha certa fatiga”, afirma.

Per la seua part, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, va afirmar que la cobertura “està tornant a la normalitat precovid” i hi ha una “estabilització evident” entre les persones grans, però va destacar el repunt entre menors de 4 anys. “És molt important la vacunació en nens perquè són transmissors de la grip”, va dir.

Solanes destaca la utilitat d’immunitzar-se, “sobretot en la població amb més factors de risc”, per evitar complicacions que poden ser greus en pacients grans i amb més de dos malalties alhora. A més, augura que els pics de grip podrien incrementar-se en els propers anys. De moment, durant la segona setmana del mes de gener es va superar la taxa màxima de l’any passat, amb 274 casos per cada 100.000 habitants al pla i 321 al Pirineu davant el màxim que es va assolir l’any 2024 de 255 i 258, respectivament.

Solanes, metgessa de família del CAP Onze de Setembre, va explicar que en les setmanes de més contagis, durant gener i principis de febrer, els CAP estaven saturats davant l’augment de casos de grip, de la mateixa manera que els hospitals. De fet, l’Arnau de Vilanova va haver d’utilitzar vuit llits de l’hospital Santa Maria al gener per descongestionar Urgències.

El 90% dels nadons, vacunats contra la bronquiolitis

Al contrari del que mostren les tendències de vacunació de la grip i la covid, la segona campanya d’immunització contra el virus respiratori sincitial (VRS) per prevenir la bronquiolitis en nadons de fins a sis mesos ha assolit aquest any una cobertura del 90,7% en el conjunt de Catalunya, una quantitat lleugerament superior al 87,8% de l’any passat. Això s’ha traduït, segons dades del departament de Salut, en una reducció del 90% dels ingressos a les UCI i del 87% dels ingressos hospitalaris. “La immunització ha suposat un abans i un després en l’abordatge d’aquesta malaltia i és un èxit arribar a aquesta cobertura extraordinària”, va destacar el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.

Encara s’estan avaluant les dades preliminars, però Fernández va dir que són similars a les de l’any passat, amb una important reducció de la càrrega assistencial als centres sanitaris. Concretament, en els nadons immunitzats nascuts entre abril i setembre, els contagis per VRS van baixar un 68%, les visites a Urgències hospitalàries un 55%, i les bronquiolitis ateses als CAP, un 48%.

Malgrat que s’havia plantejat ampliar la immunització a dones embarassades i nens de fins a 9 anys, de moment Salut descarta aquesta possibilitat davant de les evidències científiques que ho desaconsellen i les recomanacions de l’OMS i d’experts.