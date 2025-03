Tecnologia amb IA per impulsar el comerç local i l’hostaleria

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Paeria ha posat a disposició dels establiments comercials i hotelers una eina basada en intel·ligència artificial (IA) per impulsar aquests sectors. El nou canal, denominat Xatbot Compra a Lleida, està dissenyat perquè els visitants coneguin l’oferta de la ciutat de manera proactiva i personalitzada.

Es va posar en marxa a finals del 2024 i ofereix respostes ràpides als usuaris que li fan preguntes sobre l’activitat comercial i turística (ubicacions, horaris o preus, per exemple) i sobre serveis complementaris (com per exemple transport o aparcament). Segons assenyalen les dades analitzades per l’empresa Use It, que ha desenvolupat el Xatbot, en els dos primers mesos de funcionament ha rebut 520 consultes, el 90,96 per cent resoltes amb èxit.

Les preguntes més freqüents han estat sobre horaris, serveis, productes, canals de contacte amb establiments, mètodes de pagament, preus o aparcaments dissuasius.

La regidoria de Promoció de la Ciutat anima els negocis a digitalitzar les seues bases de dades per garantir el cent per cent d’efectivitat del Xatbot.