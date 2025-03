Catalunya preveu implementar un nou model d'educació afectiva i sexual el curs vinent

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Departament d'Educació i FP de la Generalitat de Catalunya treballa en l'elaboració d'un nou model d'educació afectiva i sexual que preveu començar a implementar el curs vinent. Segons ha explicat la directora general d'Educació inclusiva al Parlament, Susana Terapiella, s'ha fet una primera diagnosi, un procés participatiu amb famílies i professionals de l'educació i la revisió d'experiències internacionals a partir de les quals s'ha elaborat una proposta de document. Aquest se sotmetrà a un procés de participació per recollir aportacions i arribar a un plantejament "consensuat". L'objectiu és marcar els objectius d'aprenentatge "adaptats" a cada etapa educativa per oferir als infants i joves la informació necessària en aquest àmbit.

Terapiella ha concretat que el model plantejarà l'educació afectiva i sexual per a tres etapes: infantil (3-6 anys), primària (6-12) i secundària (12-16). Ha apuntat que cada etapa aborda "realitats molt diverses" i que l'objectiu és adaptar els aprenentatges a cadascuna d'aquestes realitats.

Com a exemple, la directora ha plantejat que a infantil és important reconèixer i expressar les emocions, identificar estereotips de gènere, tenir una imatge positiva del cos, treballar la privacitat i tot el que significa tenir un secret. En aquest sentit, ha recordat que el 2024 hi va haver 784 denúncies per abusos sexuals en infants d'un a sis anys per això ha defensat la importància de treballar aquests temes als centres educatius. També ha posat sobre la taula que aquests infants sovint veuen embarassos al seu entorn i es fan moltes preguntes, motiu pel qual aquests temes també s'han de tractar a l'aula. "Es poden treballar, sempre adaptat a l'edat en la qual estem", ha dit.

A primària, Terapiella ha marcat com a objectius el treball de les relacions igualitàries i respectuoses, el coneixement de les parts del cos i els canvis que es produeixen, la prevenció de violències i un treball que abordi el fet que cada cop hi ha un consum més primerenc de pornografia.

Pel que fa a secundària, la directora ha dit que els adolescents han de ser capaços de respectar el cos, establir relacions saludables i respectuoses i prevenir l'abús i les malalties de transmissió sexual, entre d'altres. "Es tracta de donar eines als joves perquè siguin capaços de tenir tota la informació i prendre decisions coherents", ha manifestat.

Un cop es tingui el document final, Educació farà la formació necessària als professionals de l'educació que hagin d'abordar aquesta perspectiva. El seu objectiu és implementar aquest nou model a partir del curs vinent i fer una avaluació a finals de curs. Sobre quins seran els professionals que hauran de tirar endavant aquest model d'educació afectiva i sexual, Terapiella ha dit que els Coordinadors de Coeducació, Convivència i Benestar (Cocobes) han de tenir un paper clau així com els tutors i els orientadors de secundària.

Crítiques de PP i VOX

La presentació d'aquest model s'ha trobat amb l'oposició dels grups parlamentaris del PP i VOX. El diputat popular Cristian Escribano ha criticat que es vulguin impartir segons quines coses "en contra de la voluntat o el desconeixement dels pares" i ha defensat que "no hi ha res sexual a explicar a nens de tres anys". "És una bogeria", ha declarat, al mateix temps que ha dit que els docents estan per educar "en matèries curriculars, no per fer educació sexual".

Per la seva banda, el diputat de VOX Manuel Jesús Acosta ha considerat que aquest tipus d'educació és una "forma d'adoctrinament precoç".

Terapiella els ha respost que es "compartirà" amb les famílies què es farà, quins són els tallers que s'impartiran i què es proposarà en aquests. Tot i això, ha insistit que "és un dret" donar als infants i joves les eines "per estar preparats en la societat en la qual viuen".