Formació contra la discriminació per edat a la facultat d’Educació

La facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida (UdL) preveu incloure en totes les seues titulacions formació específica per fomentar les relacions intergeneracionals i combatre la discriminació per qüestions d’edat (edatisme), tant de grans com de joves, i que els futurs professionals incloguin aquesta filosofia en el seu treball.

Aquest és l’objectiu final del Projecte Intergeneracional d’Educació Profigurativa (Pro-Ries), impulsat des de fa gairebé un any per Fidel Molina, catedràtic del departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social, i Joan Tahull, professor de la mateixa àrea.

“L’objectiu últim, amb el suport del deganat, és reconvertir la facultat en amigable amb totes edats”, va incidir Molina, i va detallar que la idea és que “en els currículums de tots els graus i màsters es tracti el tema de relacions intergeneracionals, l’envelliment i la solitud no desitjada, també dels adolescents”. Una altra de les propostes que formen part del projecte és rellançar l’Aula Oberta, que forma part del programa sènior de la UdL (titulacions per a majors de 50 anys) i ofereix la possibilitat de matricular-s’hi també a joves.

“Volem potenciar-ho, que ofereixi crèdits per als graus convencionals”, al marge de les assignatures obligatòries i optatives, va apuntar.

També aposten per “incorporar la saviesa” dels professionals jubilats, o amb molts anys d’experiència, perquè la comparteixin amb els estudiants. De fet, ja han programat activitats en aquest sentit i Molina va plantejar que, “per exemple, en el pràcticum a les escoles s’involucrin mestres jubilats”.

Tahull va destacar la riquesa que suposa compartir i aprendre unes generacions d’altres (essència de l’educació profigurativa) i va subratllar que “la universitat és l’espai més idoni per fer de punta de llança per construir una societat més cohesionada”. Aquest projecte està finançat a través de la convocatòria competitiva Impacte d’AGAUR i finalitzarà el gener del proper any.

Fidel Molina va explicar que van crear aquest grup arran d’una experiència d’una mestra de la Seu, que programava excursions dels seus alumnes a Salàs de Pallars amb gent gran de la residència. Va afegir que Educació “va fer una crida als centres que s’hi volguessin apuntar” i va afirmar que actualment formen part del grup centres públics i concertats d’Infantil, Primària i Secundària de Lleida, la Seu d’Urgell, Tremp i Oliana.

Centres de Lleida, la Seu, Oliana i Tremp apliquen aquesta filosofia

El projecte Pro-Ries vol incidir en la formació dels futurs docents, educadors socials, psicòlegs i treballadors socials perquè adquireixin recursos per combatre l’edatisme. Però a la UdL també existeix un grup ICE de la xarxa de Centres d’Educació Profigurativa que treballa des de fa ja un any sobre aquesta mateixa idea, però amb una aplicació directa en els centres educatius.