Catorze detinguts a Lleida per robatoris a l'interior de vehicles aquest mes de març

Catorze persones han estat detingudes aquest mes de març a la ciutat de Lleida per robatoris a l'interior de vehicle. Segons la Paeria, quatre de les detencions es van produir la setmana passada per part dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, i tots els arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs. Segons la Paeria, un d'ells va robar una bossa de mà de l'interior d'un cotxe i va agredir la propietària quan va voler recuperar-la, mentre que un altre individu va ser enxampat in fraganti cometent el delicte.

Cal recordar que els Mossos investiguen una onada de robatoris en cotxes aparcats a Lleida durant el cap de setmana. La policia ha rebut fins a 52 denúncies per trencament de vidres ocorreguts entre divendres i diumenge.

La tercera tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha assegurat que "els cossos de seguretat que actuen a la ciutat estan en permanent col·laboració per combatre fets delictius com aquests" i ha reiterat la preocupació del govern municipal "per la multireincidència i la necessitat d'abordar canvis legislatius i agilitzar els processos judicials".