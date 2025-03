Trenquen els vidres d'una cinquantena de cotxes estacionats a Lleida en tres dies

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra investiguen el massiu trencament de vidres en cotxes estacionats a la ciutat de Lleida. Segons la policia catalana, es van produir entre divendres i diumenge, amb un total de 52 vehicles afectats, i els autors van trencar els vidres dels cotxes per sostreure objectes de l'interior, en la majoria dels casos, i tot i que no es descarten actes vandàlics en alguns dels incidents. Molts dels robatoris en vehicles es van produir a la Zona Alta.

Un nen de 13 anys, identificat per llançar pedres contra un cotxe en marxa

D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Lleida ha identificat i localitzat un nen de 13 anys com a presumpte autor del llançament de pedres contra un turisme que circulava pel carrer Joaquín Costa, entre la Bordeta i Cappont. Al tenir 13 anys, el nen no ha pogut ser denunciat penalment perquè és inimputable ja que no té 14 anys, que és l’edat mínima que preveu la legislació.

Els fets van ocórrer al voltant de les 22.00 hores del dijous de la setmana passada quan un turisme que circulava pel carrer Joaquín Costa va rebre l’impacte d’almenys una pedra que va trencar una lluna d’una de les portes laterals posteriors. El conductor afectat va alertar la Guàrdia Urbana, que va obrir una investigació que ha permès identificar i localitzar el presumpte autor.

Van comprovar que era un nen de 13 anys, per la qual cosa no va poder ser imputat d’un delicte contra la seguretat en el trànsit per crear un greu risc a la circulació. Tanmateix, van notificar els fets ocorreguts als progenitors.

Una dotzena d’actes vandàlics d’un grup de joves contra busos urbans

Els autobusos de Lleida també han estat objecte d’actes vandàlics en les últimes setmanes. Mentre es troben en circulació, reben l’impacte d’ous, aigua i un líquid enganxós, entre altres accions, amb el consegüent “ensurt” per al conductor i els passatgers, així com el risc d’accident. La secció sindical d’UGT d’Autobusos de Lleida va expressar “preocupació per la creixent violència que s’està registrant en alguns barris de la ciutat contra el servei de transport públic”, i va denunciar que en les últimes setmanes els incidents han anat en augment “passant de llançaments ocasionals d’ous a actes més perillosos com pedrades, ruptura de vidres i fins i tot llançament de galledes d’aigua als vehicles en circulació.”