Denuncien una dotzena d’actes vandàlics d’un grup de joves contra busos urbans de Lleida

Els autobusos de Lleida han estat objecte d’actes vandàlics en les últimes setmanes. Mentre es troben en circulació, reben l’impacte d’ous, aigua i un líquid enganxós, entre altres accions, amb el consegüent “ensurt” per al conductor i els passatgers, així com el risc d’accident. La secció sindical d’UGT d’Autobusos de Lleida va expressar ahir “preocupació per la creixent violència que s’està registrant en alguns barris de la ciutat contra el servei de transport públic”, i va denunciar que en les últimes setmanes els incidents han anat en augment “passant de llançaments ocasionals d’ous a actes més perillosos com pedrades, ruptura de vidres i fins i tot llançament de galledes d’aigua als vehicles en circulació.”

El gerent de la concessionària Autobusos de Lleida-Moventis, Carlos Soldevilla, va ratificar que aproximadament l’últim mes estan patint aquest vandalisme, perpetrat per “grups de joves”, i va detallar que es produeix principalment a la Mariola, però també en l’entorn dels Camps Elisis i als Mangraners. Va afirmar que es tracta d’un problema “cíclic”, que ja va ocórrer l’any passat, i va detallar que han presentat entre dotze i catorze denúncies a la Guàrdia Urbana per aquesta raó.

Soldevilla va afegir que a causa d’aquest vandalisme han pres algunes mesures, com canviar el punt final de línia del bus que va a la Mariola, on els conductors esperen uns minuts amb el vehicle aturat. “Ja no es fa a la Mariola, sinó a Ronda”, va apuntar.

Així mateix, va subratllar que unes accions que per a aquests joves semblen “un joc”, podrien causar un accident, ja que espanten el conductor, que podria fer un cop de volant.

UGT va assenyalar que van mantenir una reunió amb la Guàrdia Urbana per analitzar el problema i buscar solucions, i va assegurar es va comprometre a fer un seguiment més exhaustiu per detectar patrons d’horaris i localitzacions, per poder identificar els responsables. A més, el sindicat va demanar la col·laboració de la plantilla per informar de qualsevol nou incident.

Va recalcar també que els treballadors afectats manifesten que aquesta situació genera “tensió”, ja que “es veuen obligats a treballar en estat d’alerta constant, amb el risc afegit que un impacte sobtat pugui provocar un accident amb conseqüències greus”.

El sindicat va valorar positivament la col·laboració de la Urbana, però va reclamar “una actuació més contundent per garantir la seguretat tant dels treballadors com dels usuaris del transport públic”. “La situació s’ha descontrolat i cal actuar abans que es produeixi un accident greu”, va remarcar.

La Policia Local investiga per poder identificar els autors

La Paeria va assegurar ahir que la Guàrdia Urbana està en contacte amb els representants sindicals i l’empresa concessionària del servei d’autobusos per intentar aturar aquesta situació, amb l’objectiu de proporcionar-los “la màxima seguretat”. Així mateix, va indicar que la Policia Local “està investigant els episodis que s’han produït en llocs que ja tenen localitzats, per intentar trobar els autors” dels actes vandàlics contra els vehicles del transport urbà.

Va recalcar que l’ajuntament i la Guàrdia Urbana mantenen reunions de forma periòdica amb els delegats sindicals d’Autobusos de Lleida per tractar temes de mobilitat i va assenyalar que per això han tingut coneixement de les “agressions que s’han succeït últimament” contra els autobusos. Va subratllar que tenen “fil directe” per denunciar i informar de qualsevol incident que es produeixi en el servei.