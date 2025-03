Un nen de 13 anys, identificat per llançar pedres contra un cotxe en marxa a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida ha identificat i localitzat un nen de 13 anys com a presumpte autor del llançament de pedres contra un turisme que circulava pel carrer Joaquín Costa, entre la Bordeta i Cappont. Al tenir 13 anys, el nen no ha pogut ser denunciat penalment perquè és inimputable ja que no té 14 anys, que és l’edat mínima que preveu la legislació.

Els fets van ocórrer al voltant de les 22.00 hores del dijous de la setmana passada quan un turisme que circulava pel carrer Joaquín Costa va rebre l’impacte d’almenys una pedra que va trencar una lluna d’una de les portes laterals posteriors. El conductor afectat va alertar la Guàrdia Urbana, que va obrir una investigació que ha permès identificar i localitzar el presumpte autor.

Van comprovar que era un nen de 13 anys, per la qual cosa no va poder ser imputat d’un delicte contra la seguretat en el trànsit per crear un greu risc a la circulació. Tanmateix, van notificar els fets ocorreguts als progenitors.

Val a recordar que un total de 92 nens lleidatans de fins a 13 anys van cometre l’any 2023 algun tipus de delicte o falta i van quedar impunes al ser els autors inimputables per la seua curta edat, segons l’última memòria de la Fiscalia. El 2022 hi va haver 112 casos i el 2021, 84.