El Consell d'Educació ratifica que el curs escolar comenci el 8 de setembre

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Consell d'Educació de Catalunya ha ratificat la proposta del Departament d'Educació perquè el curs escolar 2025-2026 comenci el 8 de setembre. Així ho ha confirmat la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de la visita institucional al Saló de l'Ensenyament que se celebra a Barcelona.

Niubó ha detallat que el vistiplau del Consell d'Educació de Catalunya va arribar aquest dimarts després del procés consultiu fet amb els diferents agents educatius. Ara, ha dit Niubó, queden per "enllestir alguns serrells" i "aviat" donaran aquesta data "per bona". Els sindicats s'han oposat a la data proposada per Educació i han reclamat que el curs comenci després de la Diada.