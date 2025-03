Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha enviat un avís a tots els seus proveïdors alertant-los que algú ha intentat suplantar la seua identitat (delicte conegut com a phishing) i els sol·licitava l’enviament de factures pendents per correu electrònic. Es tracta de la segona vegada que el consistori es troba davant d’una situació d’aquest tipus en menys d’un any i com a mesura de prevenció ha enviat als seus proveïdors aquest escrit en què els insta a extremar les precaucions i comprovar sempre l’autenticitat de les comunicacions que reben.

El primer cas de suplantació d’identitat de la Paeria va ocórrer fa un any i l’altre va ser dilluns passat, però en ambdós no s’ha registrat cap perjudici per als afectats, segons fonts municipals. Així mateix l’ajuntament “ha reforçat les accions preventives i de sensibilització per reduir el risc que aquests fets es repeteixin” a través dels seus canals oficials i les xarxes socials.

A començaments de mes, la Diputació va patir un atac informàtic que va provocar la caiguda de la seua pàgina web i la Paeria va iniciar una investigació per comprovar si les fallades a la seua es devien al mateix motiu. L’ens provincial ho va denunciar als Mossos d’Esquadra i va ocórrer alhora que una onada d’atacs de hackers prorussos.