Detingut al raptar la seua filla per casar-la en contra de la seua voluntat

La Policia Nacional va detenir dimarts un home que es va personar a la comissaria de Lleida al·legant que havia alliberat la seua filla després de ser segrestada a Logronyo, encara que en realitat hauria estat ell el raptor de la jove de 18 anys. El progenitor presumptament hauria retingut la víctima després que aquesta es negués a acceptar un matrimoni acordat. Després de la intervenció dels agents a la capital del Segrià, la noia va ser ingressada a l’hospital Arnau de Vilanova, segons van informar fonts policials a aquest diari. Els fets van tenir lloc dimarts, quan l’home es va presentar amb la seua filla a la comissaria. Els agents van poder comprovar que la jove no podia ni mantenir-se dreta. Encara que l’home assegurava que ell l’havia alliberat, hi havia contradiccions en el seu relat. Després de comprovar la base de dades, en la qual constava una ordre de recerca contra aquest individu, van procedir al seu arrest. Al principi, la jove no volia parlar, però finalment va corroborar que es trobava en tot moment sota coacció. La investigació es va iniciar divendres passat després de l’assalt en un habitatge a Logronyo per part de sis persones. Al seu interior, la jove amb la seua parella, es van tancar en una habitació però els asaltants van aconseguir abatre la porta per la força i, després d’un forcejament, es van emportar la noia. La parella va denunciar els fets i apuntava a la família d’ella. Diumenge a la tarda, agents de la comissaria de la Policia Nacional d’Alzira van localitzar i van arrestar la mare de la jove. L’endemà, a la mateixa localitat, es va procedir a la detenció de dos germans de la noia. La investigació es va centrar llavors en el pare, que, després de l’arrest dels seus familiars, va obligar presumptament la seua filla a gravar-se a si mateixa en una xarxa social emetent un missatge dirigit als cossos de seguretat en el qual manifestava que no estava sent retinguda pel seu pare i que se n’havia anat del seu domicili de Logronyo voluntàriament. Dimarts, el pare es va presentar a la comissaria de Lleida amb la seua filla, a qui havia de sostenir ja que es trobava desmaiada, explicant que l’havia alliberat i afegint que els autors del segrest li havien pogut subministrar algun tipus de droga.

La Policia ja va mediar perquè la jove pogués anar-se’n de casa

La jove, sent ja major d’edat, havia marxat de forma voluntària el 3 de març del domicili familiar a Alzira, emportant-se una maleta amb estris personals i comunicant a la seua mare que ja no volia viure amb ells. Els pares no van acceptar la seua decisió i van denunciar-ne la desaparició. Aquella mateixa nit, la jove va anar a l’estació de València per marxar cap a Logronyo, on havia decidit anar-se’n a viure amb la seua parella i un familiar seu. Tanmateix, els pares es van personar a l’estació per impedir-li que marxés, la qual cosa va obligar a intervenir la Policia Nacional de València. La jove va explicar als agents que volia anar-se’n a Logronyo perquè no compartia els plans de casament que li havien concertat els seus pares, a més del control a què es veia sotmesa. Està previst que avui passi a disposició judicial el pare detingut al Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Lleida.