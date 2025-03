Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El nou Palau de Vidre de Lleida ja mostra la seua cara, que inclou grans lletres de colors amb el nom a l’entrada principal. L’edifici tindrà usos firals, un hotel d’entitats, la seu de la federació d’associacions de veïns i un espai de coworking.

La reforma va començar el setembre del 2023 i havia d’acabar al cap d’un any, però el consistori va demanar una pròrroga de cinc mesos i mig al ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que finança l’obra amb fons europeus, per les traves burocràtiques en el procés d’adjudicació i per obres complementàries per reforçar-ne l’estructura en detectar ciment aluminós.

Una vista de la façana oest del Palau de Vidre.Magdalena Altisent

Les obres compten amb un pressupost de 6 milions d'euros, dels quals la meitat és finançat pel Programa d'Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics (Pirep) dels fons Next Generation de la Unió Europea. La resta, 3 milions d'euros, els assumeix la Paeria.

El projecte

El projecte manté els trets característics de l'edifici, alhora que el dota d'elements que afavoreixen l'adaptabilitat dels espais a les necessitats de la ciutadania i la reducció del consum energètic, arribant a nivells d'eficiència per sobre del 60%.

Entre les accions que es contemplen hi ha la modernització dels sistemes de climatització, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i de sistemes de control de la qualitat de l'aire, i el monitoratge dels consums d'aigua, a més de la substitució de la instal·lació elèctrica i de la il·luminació per LED i la digitalització integral de l'edifici. També s'incorporarà un magatzem de residus i s'habilitaran carregadors elèctrics per a bicicletes.

Una vista del Palau de Vidre de Lleida reformat.Magdalena Altisent

Les obres també van encaminades a assegurar la polivalència de l'espai per donar servei a esdeveniments diversos i que s'adapti al llarg del temps a les necessitats de la ciutadania. A la planta baixa es mantenen usos firals i també es preveuen usos esportius, mentre que a la planta primera hi haurà una sala de conferències per a 200 persones, un hotel d'entitats i un coworking.

Una imatge de la nova entrada.Magdalena Altisent

Arquitectònicament, la proposta genera un porxo d'accés a la façana oest del pavelló que posa èmfasi en la geometria de l'estructura que el caracteritza i crea un accés principal i un altre de secundari per la façana est.

Es genera un accés a peu de carrer a la planta baixa, que permet la millora de l'accessibilitat, el control d’accessos i generarà unes grans visuals de l'espai interior. Serà un espai diàfan per a usos firals, entre altres, que contribuirà a impulsar i dinamitzar els Camps Elisis.