Nova inscripció en bloc de set nens al col·legi Pràctiques I de Lleida

Set famílies inscriuran els seus fills en bloc a I3 al col·legi Pràctiques I, ubicat a la rambla d’Aragó de Lleida, i formaran el que es denomina un “grup singular”. Es tracta del tercer consecutiu. El primer el van constituir 9 nens, que van obrir camí el curs 2023-2024, el següent van ser 9 i ara són 7, les famílies dels quals han decidit aprofitar aquesta oportunitat que ofereix Educació als centres de màxima complexitat, per ajudar a combatre la segregació que pateixen aquestes escoles.

Destaquen que amb aquesta opció s’asseguren que els seus fills entraran al centre que han escollit, del qual destaquen el projecte educatiu, i subratllen també que els nens ja es coneixen, de manera que no caldrà que passin per un període d’adaptació a l’inici de curs. Expliquen que al conèixer “les bones experiències” dels grups singulars anteriors es van decidir a tirar endavant la iniciativa i recalquen que al ser una escola petita, d’una línia, resulta més fàcil que en una amb més. “És com una escola de poble, però a la ciutat”, assenyalen, i incideixen en la seua aposta per l’escola pública.

Precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa va defensar ahir, en la sessió de control al Govern al Parlament, que han hagut d’adaptar l’oferta educativa al descens de l’alumnat. “Hi ha 30.000 alumnes menys i hem d’adaptar-nos. Si hi ha menys alumnes, és lògic i de sentit comú que s’adapti l’oferta sense tancar cap escola pública”, va argumentar. Els comuns, per la seua part, li van recordar “el tancament de 111 línies a la pública mentre que se n’obren 21 a la concertada”.

D’altra banda, el Consell d’Educació de Catalunya va ratificar dimarts la proposta del Govern de començar el curs el 8 de setembre, segons va anunciar la consellera d’Educació, Esther Niubó. Va recordar que van efectuar un procés consultiu sobre aquesta qüestió i que queden només uns “serrells” per donar per definitiva la data. Els sindicats, en canvi, reclamen que les classes s’iniciïn després de la Diada.

Així mateix, Niubó va animar els joves a optar per la Formació Professional perquè són uns estudis “assequibles”, atès que la nota d’accés és un 5 en el 47% de cicles de grau mitjà i en el 70% dels superiors.

Protesta contra les retallades de línies a la pública

La protesta d’ahir a Lleida contra les retallades de línies a la pública. - AMADO FORROLLA

El sindicat USTEC-STEs va organitzar ahir a la tarda accions de protesta en una desena de ciutats, entre les quals Lleida, contra el tancament de línies als centres públics. Reclamen també una reducció de ràtios i el desplegament efectiu del decret d’educació inclusiva. Al matí, en la sessió de control al Govern al Parlament, un grup de docents va interrompre la intervenció de la consellera Esther Niubó, mostrant cartells a tall de protesta per aquest mateix motiu. El president Illa va defensar que les ràtios seran de 19 alumnes per aula el pròxim curs, quan fins fa poc eren de 25.