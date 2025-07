La residència al barri de Pardinyes de Lleida tindrà fins un 40% de places públiques

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

L’equipament residencial que la Paeria promou al solar municipal del número 2 del carrer Josep Pallach, a Pardinyes, serà privat però tindrà fins un 40% de places públiques. Ho va explicar ahir el tinent d’alcalde, Carlos Enjuanes, després de presentar les condicions de la futura licitació davant d’una vintena de representants d’empreses constructores i gestores de residències.

“Tenim un dèficit claríssim de places residencials i acompanyarem l’operador amb la concertació de places, la qual cosa li genera confiança econòmica”, va afirmar. Així mateix, va assegurar que l’ajuntament té un “compromís claríssim” amb l’increment de places residencials públiques a la ciutat, en línia amb l’objectiu de la Generalitat que n’hi hagi 6.000 més a Catalunya durant els pròxims quatre anys.

El nou plec de condicions per a la concessió del solar es va aprovar per unanimitat en el ple del febrer. Ara està en exposició pública, fins al 22 d’abril, i la Paeria preveu licitar la concessió a continuació si no hi ha al·legacions. “Hi haurà un termini de cinc mesos per presentar les ofertes, fins a l’octubre, i donarem pròrrogues si es necessiten”, va explicar la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias. Va calcular que les obres podrien començar abans que acabi aquest any.

Com ja va publicar aquest diari, les bases de la licitació permeten models d’habitatges compartits com el cohousing, coliving o el senior living. “Són espais per a persones amb total autonomia que podran aprofitar serveis comunitaris com una biblioteca, un gimnàs, un menjador o una sala d’actes”, va explicar Enjuanes. “Donem absoluta llibertat dins dels paràmetres que estableix la normativa perquè l’operador plantegi el projecte que vulgui”, va afegir Iglesias, que va destacar que “es tracta que l’equipament estigui obert al barri, acordant-ho amb el gestor de la residència”.

El solar, valorat en 1,6 milions d’euros, ocupa 3.560 metres quadrats. El projecte preveu 90 places residencials i 20 de centre de dia, al marge dels espais comunitaris i dels allotjaments dotacionals, per als quals caldria tramitar un pla especial urbanístic. La concessió serà de 50 anys i comportarà un cànon anual de 97.286 euros.

Fa dècades que Pardinyes espera una residència per a la tercera edat al solar de Josep Pallach. L’anterior govern municipal va convocar un primer concurs l’any 2023, però va quedar desert. L’actual govern va obrir una consulta a empreses del sector l’any passat per valorar-ne la viabilitat, però també va quedar deserta després de dos pròrrogues. Ara preveu licitar la concessió de nou.