Una vintena de professionals s'inscriuen al Tribunal Arbitral de Lleida per resoldre conflictes extrajudicials

Un total de 24 professionals de l'advocacia i la docència s'han inscrit en el nou Tribunal Arbitral de Lleida impulsat pel Col·legi de l'Advocacia de Lleida i la Cambra de Comerç. Aquesta eina promou que la ciutadania i les empreses puguin resoldre conflictes mitjançant l'arbitratge de professionals especialitzats, sense haver de recórrer a la justícia ordinària. Durant la presentació de la institució aquest divendres a Lleida, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha subratllat que l'arbitratge encaixa amb la nova Llei d'eficiència del servei públic de Justícia que aviat entrarà en vigor. "Permet resoldre els litigis, particularment en l'àmbit econòmic, en temps i costos coneguts, amb seguretat i eficiència", ha defensat el conseller.

Espadaler ha lloat l'impuls del Tribunal Arbitral de Lleida per part de dues institucions que "coneixen bé la realitat del territori", en un moment en què "tot allò que puguem estalviar de resoldre als tribunals és benvingut". El conseller ha destacat que aquest model "dona continuïtat a una manera molt catalana de donar solució a les controvèrsies", perquè es basa en el concepte del "pactisme", i ha insistit que "judicialitzar-ho tot col·lapsa la justícia i dilata els terminis".

Coincidint amb la pròxima entrada en vigor de la nova llei d'eficiència, el conseller ha insistit que "ser eficients vol dir també resoldre molts d'aquests conflictes en l'àmbit de l'arbitratge en lloc d'omplir les taules dels jutjats". Tanmateix, Espadaler ha recordat l'acord amb el govern espanyol per resoldre la manca de jutges a Catalunya amb la incorporació d'una "seixantena llarga" de nous efectius durant aquesta legislatura "en les diferents jurisdiccions i territoris".

Resolució en un màxim de sis mesos

Per la seva banda, el president del Tribunal Arbitral de Lleida, Julio Olano, ha destacat que la institució ofereix especialització, mitjançant la designació d'àrbitres amb coneixements específics segons la matèria del litigi, i també rapidesa, atès que la resolució dels casos és de com a màxim de sis mesos per als procediments ordinaris i de tres mesos per als abreujats, en què els imports en litigi són inferiors a 50.000 euros.

Olano ha defensat també que el model ofereix una garantia jurídica de compliment dels laudes o resolucions arbitrals, atès que poden executar-se de forma forçosa en cas d'incompliment, com passaria amb una sentència judicial. Alhora, el president de l'organisme ha destacat la "simplicitat" i la "comoditat" del model, que també ofereix que la comunicació entre les parts o amb l'àrbitre sigui telemàtica, evita la lentitud pròpia dels processos judicials i té un cost econòmic tancat que es coneix des d'un inici.

La degana del Col·legi de l'Advocacia de Lleida, Antònia Martí, ha subratllat que l'arbitratge és una eina "fiable i eficaç", que proporciona més celeritat en la resolució, redueix costos i minimitza les incerteses. Al seu torn, el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, ha destacat que aquest sistema és "clau per al bon funcionament de les relacions comercials" i que l'arbitratge s'erigeix en una alternativa als processos judicials.

Entre altres, el Tribunal Arbitral de Lleida pot administrar arbitratges relacionats amb matèries com la contractació civil i mercantil, societats, propietat intel·lectual i industrial, dret de la competència, família i successions, dret internacional privat i dret comunitari, assegurances i responsabilitat civil, bancari, empresa familiar, dret agrari i d'aigües, arrendaments, propietat horitzontal, dret de l'edificació, dret esportiu i dret civil català.

Actualment, el tribunal administra sis procediments arbitrals a la demarcació i el seu president ha explicat que preveuen gestionar-ne molts més de cara als pròxims mesos, així com que més professionals se sumin al llistat d'àrbitres especialitzats.

Trenta anys de trajectòria

El Tribunal Arbitral de Lleida va ser constituït el 12 de setembre de 1991, fruit de la col·laboració entre el Col·legi de l'Advocacia de Lleida i el Cercle d'Economia de Lleida. Inicialment, operava sobre l'empara del col·legi. El 2003 s'hi va sumar la Cambra de Comerç. L'estiu passat es va constituir formalment la Fundació Tribunal Arbitral de Lleida, assegurant la seva autonomia i reforçant el seu paper com a institució de referència en la resolució alternativa de conflictes.