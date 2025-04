L’Arnau de Vilanova estrena tractament

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’hospital Arnau de Vilanova ha incorporat recentment la videofluoroscòpia, una prova radiològica per detectar i estudiar la disfàgia orofaríngia, una disfunció en la deglució originada a la boca i l’estómac que afecta tant pacients adults com pediàtrics. Aquest tractament serveix, d’una banda, per avaluar la seguretat i eficàcia de la deglució i, de l’altra, per determinar l’eficàcia dels tractaments. Fins ara, els lleidatans amb aquesta malaltia havien de ser tractats a l’hospital Vall d’Hebron en el cas dels adults i al Sant Joan de Déu si són nens.