La junta veïnal de Ciutat Jardí no troba relleu

L’associació de veïns de Ciutat Jardí va celebrar ahir la seua assemblea anual per, entre altres qüestions, buscar voluntaris per rellevar la junta directiva, que porta al càrrec des del 2020 perquè, tant l’any passat com l’anterior, no va trobar candidats a assumir-ne el relleu. I tot apunta que així seguirà, perquè ahir no hi va haver cap voluntari que es prestés a assumir responsabilitats. El seu president, Ramir Bonet, és al càrrec des del 2020 i ja va intentar tant el 2023 com el 2024 trobar relleu sense èxit. De fet, el punt 5 de l’ordre del dia de la sessió d’ahir era, literalment, “petició de persones voluntàries per a la inclusió en la junta de l’associació de veïns, les quals s’han de comprometre a una participació activa dins de la junta”. Bonet va dir que en aquell moment de la sessió “ningú no s’ha ofert malgrat que els vam dir que els prepararíem fins a l’abril del 2026, moment en què es faria el relleu, però ningú no s’ha ofert i, la veritat, no sabem què fer ara mateix”. Bonet i la junta han decidit que continuaran buscant un relleu fins a l’abril de l’any vinent, “però de moment, no tenim candidats, i la veritat és que ens sap greu”.

El de Bonet és un exemple de la falta d’alternatives en moltes juntes d’associacions de veïns, ja que hi ha diversos presidents que acumulen diversos lustres al càrrec.

Guerrero segueix al capdavant de la de la Bordeta

L’associació de veïns de la Bordeta, amb Mari Carme Guerrero al capdavant com a presidenta, va celebrar una assemblea general a finals de març en la qual els actuals membres de la junta veïnal van revalidar el seu càrrec per als propers quatre anys davant de la falta de candidatures alternatives.