Liciten l’esperada reforma de l’àrea de dilatació de la sala de parts de l’Arnau

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’Institut Català de la Salut (ICS) va treure ahir a concurs les obres de reforma i ampliació de l’àrea de dilatació del bloc obstètric de l’hospital Arnau de Vilanova per “adequar les sales en espais individualitzats amb bany adaptat en cada una de les estances”. Actualment, hi ha una única sala de preparació al part amuntegada amb vuit llits que només estan separats per mampares, fet que ha causat nombroses queixes de pacients i professionals. El projecte, amb un pressupost de 771.475 euros, incorpora nou sales individuals i afegeix una àrea de descans per al personal, així com un bany comú per a les dos sales de parts i un altre per a les urgències.

Les empreses interessades tenen un mes per presentar ofertes, fins al 7 de maig. A partir de la formalització del contracte i de l’obtenció de la llicència d’obres, el termini màxim d’execució dels treballs serà de 10 mesos naturals. No obstant, l’ICS alerta que “una vegada iniciada l’obra es pot donar el cas que s’hagi d’interrompre temporalment”, ja que es portarà a terme mantenint l’activitat al servei, que es redistribuirà. La consellera de Salut, Olga Pané, va dir dimecres que els treballs començaran “a finals d’estiu” i va assegurar que “són els següents en termes d’urgència”, després d’inaugurar l’àrea d’obstetrícia de l’hospital Joan XXIII de Tarragona.

L’obra, de caràcter provisional, és una actuació prèvia a la reforma de tot el bloc obstètric de l’Arnau que s’iniciarà quan entri en funcionament el nou bloc quirúrgic. Com ja va publicar aquest diari, l’ICS preveia iniciar aquesta obra integral el 2029, però la reforma de la sala de dilatació s’avança d’urgència al constatar “deficiències estructurals” en el sentit que “no compleix cap dels criteris” per garantir la intimitat de les dones. Així ho va explicar el gerent territorial de l’ICS, Alfons Segarra, fa un parell de mesos al Parlament.