La Paeria preveu aprovar aquest mes la licitació del càmping de les Basses

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

L’ajuntament preveu portar a la fi al ple d’aquest mes l’aprovació de la licitació per explotar i gestionar el futur càmping de les Basses. El denominat centre d’atracció turística, de 6,4 hectàrees, comptarà amb un màxim de 323 unitats d’acampada en les quals s’admetran tendes de campanya, caravanes i autocaravanes que hauran d’ocupar almenys el 50% de les unitats i el 70% de la superfície. Ho va explicar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la jornada familiar que es va celebrar al parc. Va indicar que “els càmpings han evolucionat molt i ara requereixen altres serveis” com grans espais per a mobile homes i bungalous, que “estaran agrupats en àrees homogènies d’un màxim de dotze elements”. Així mateix, com ja va publicar aquest diari, l’espai inclourà una “petita àrea amb piscina, supermercat i altres serveis per als usuaris”, va afegir l’alcalde. El contracte preveu una concessió de 50 anys.

Les obres de renaturalització de les Basses –amb les quals el parc guanya dos basses, un jardí sensorial i un centenar d’arbres de setze espècies– es troben a la recta final. “La posada en marxa de tot aquest entorn té molta relació mediambiental amb la Mitjana i la tindrà també amb altres futurs espais per facilitar la comunicació entre les zones d’aquestes característiques amb senders verds que aniran d’un costat a un altre de la ciutat”, va subratllar Larrosa. Sobre això, va avançar que el nou planejament urbanístic (POUM) planteja una “ruta pedalable per comunicar les Basses fins al campus d’Agrònoms en una primera fase”.

El subdelegat del Govern central, José Crespín, va destacar que la plantació d’arbustos popular d’ahir al parc “és l’últim pas que permet que prengui forma el projecte de renaturalització d’un espai ancorat en el record dels lleidatans”, que ha estat possible gràcies al finançament estatal de més de 600.000 euros provinents de fons europeus.

La Paeria va organitzar ahir una jornada familiar a les Basses amb més de 500 veïns que van participar en visites guiades pels nous espais i en una plantació popular de 500 arbustos. La jornada va arrancar amb una pedalada des del Camp d’Esports. També hi va haver jocs infantils, tallers o una xocolatada. Així mateix, els més nostàlgics van portar fotografies de quan la zona acollia set grans piscines, entre els anys 1958 i 2003, que es van exposar en un espai col·laboratiu. “Era un complex molt complet, també hi havia un càmping i un restaurant”, va recordar Isabel Carboneras, que va explicar que “en aquella època no hi havia gaires estrangers i al·lucinàvem quan venien amb rulots. Gairebé era més divertit espiar el que passava al càmping que venir a la piscina”.