Detingut un home de 60 anys per intent de robatori a Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir ahir un home de 60 anys acusat d'intentar robar a l'interior d'un vehicle estacionat al carrer Jaume II. Els fets van ocórrer al voltant de les 22.50 hores quan el presumpte autor dels fets va ser sorprès pels propietaris del cotxe mentre intentava forçar-lo, moment en què aquests li van recriminar l'acció i l'individu va fugir del lloc.

Els agents van poder localitzar posteriorment el sospitós al carrer Pere de Cabrera gràcies a la descripció facilitada per les víctimes. L'home va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

Durant la mateixa jornada, els agents de la Guàrdia Urbana van interposar tres denúncies per infraccions relacionades amb el consum o possessió de substàncies estupefaents a la via pública. Les actuacions policials es van desenvolupar als carrers Acadèmia i al parc de Santa Cecília, on els agents van procedir al decomís de totes les substàncies trobades.

A més, també es va imposar una denúncia per exercir la venda ambulant sense autorització a la plaça del Dipòsit.