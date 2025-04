El Govern renova els vals de 60 € per als alumnes de Primària i ESO

La Generalitat enviarà de nou dos vals escolars de 30 euros a cadascun dels alumnes de Primària i ESO dels centres públics i concertats que es podran canviar per material escolar als establiments adherits a aquesta iniciativa, que arriba ja a la tercera edició. Començarà a distribuir els xecs a finals del mes de juny per correu postal i també es podran obtenir des de la pàgina web de la campanya. El termini per gastar-los acaba el dia 30 de novembre i, com l’any passat, també es podran cedir als centres educatius. El Govern hi destinarà de nou 50 milions, el mateix import que l’any passat, i preveu que se’n beneficiïn fins a 795.000 estudiants.

En les dos edicions anteriors es van utilitzar més del 90% dels vals. El curs passat a les comarques de Lleida van rebre aquests xecs un total de 39.562 alumnes de Primària i Secundària. Les AFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya) han defensat en reiterades ocasions que aquesta iniciativa és insuficient.

D’altra banda, el Consell Executiu va aprovar també el decret per reprendre l’activitat de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació i la constitució del seu consell rector. Aquest organisme ha de suplicar les funcions del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu com preveu la llei d’Educació de Catalunya, que va crear l’agència el 2009 amb l’objectiu d’avaluar el sistema i les polítiques educatives. El 2011 se’n va suspendre l’inici per les retallades causades per la crisi econòmica.

En un altre ordre, la vaga d’ahir del personal d’atenció educativa convocada per USTEC-STEs i CGT va tenir un seguiment del 5,46%, segons Educació. Reclamen una reclassificació per adequar les seues titulacions i salari a les responsabilitats que exerceixen.

El departament es va comprometre a revisar tots els llocs de treball d’aquest personal i avaluarà “si cal o no una reclassificació”.

Miki Núñez: “Cal educar en alimentació”

El cantant i presentador Miki Núñez va animar ahir els alumnes dels col·legis Ciutat Jardí i Francesco Tonucci a menjar de manera saludable, en el marc del projecte Bo. Sa. D’aquí, que impulsa l’empresa Grup Taleus i que atansa artistes coneguts del panorama musical als menjadors escolars que tenen un compromís amb els productes de proximitat (km 0) i de qualitat. Els alumnes treballen aquesta temàtica a classe i després reben la visita dels artistes.

“Jo vaig tenir problemes a l’escola i a casa amb l’alimentació i participar en aquest projecte em sembla preciós. Inculcar l’educació en alimentació als nens és molt important perquè de vegades, com que els pares no l’han tingut, els fills tampoc, així que si es fa des de l’escola, millor. Si només a un sols dels nens li puc atansar això, ja està bé”, va explicar el cantant. Les dos escoles van rebre sengles diplomes que certifiquen que vetllen per l’alimentació saludable.