Millora de l’accessibilitat en el transport públic

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida està fent una anàlisi del transport públic urbà per millorar-ne l’accessibilitat i que sigui més inclusiva per a les persones amb discapacitat.

Per a això, ha creat un grup format per tècnics de l’àrea de Mobilitat i entitats com Aspid, la Llar de Persones Sordes, l’Associació Down Lleida, la Fundació Aspros i ONCE Lleida. Els membres d’aquest grup van fer ahir una revisió de la informació que hi ha en les parades i a l’interior dels autobusos, l’accessibilitat i comoditat dels vehicles, les pantalles informatives i les màquines de validació de targetes per analitzar quines propostes plantejar per millorar el servei.

La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va assenyalar que la millora de l’accessibilitat dels busos és un dels punts de l’acord dels pressupostos amb Junts.