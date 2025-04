Preocupació per l’augment de mòbils confiscats a presos a Lleida, amb 8 en règim tancat

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El sindicat CSIF va mostrar aquest dimarts la seua preocupació per la intervenció d’un total de 859 telèfons mòbils a les presons catalanes durant l’any passat, 69 a la de Ponent. Una xifra que s’ha disparat en els últims anys i que només el 2024 es va duplicar a la presó de Lleida. Per al sindicat, aquesta xifra “revela una debilitat estructural intolerable dins de l’administració penitenciària, una negligència inadmissible en els protocols de control i escorcoll, tant a interns com a familiars, i posa en evidència l’augment de la vulnerabilitat en la seguretat del personal penitenciari”.

Segons una resposta parlamentària de la conselleria de Justícia, dels 69 mòbils que es van requisar a interns l’any passat a la presó de Lleida, vuit estaven en règim tancat. Això suposa que tenien mesures més restrictives per perillositat o inadaptació. Una xifra que es va multiplicar per quatre respecte al 2023, quan es van requisar dos telèfons en règim tancat a Ponent.

En els últims set anys s’han intervingut 220 telèfons a la presó lleidatana i 5 al Centre Obert de Lleida des del 2022.