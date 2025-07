Paeria i Generalitat analitzen habilitar més sòl industrial

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’alcalde, Fèlix Larrosa, es va reunir ahir a Barcelona amb el secretari general del departament d’Empresa i Treball, Pol Gibert, per informar-lo de les projeccions per crear més sòl industrial a la ciutat, atreure empreses i la proposta d’habilitar el Mercat del Pla com un espai per a entitats i empreses d’economia social. També van analitzar línies de col·laboració entre Paeria i Generalitat per suavitzar l’impacte dels aranzels imposats als EUA.