Una possible estafa d'una agència de viatges deixa penjats a docents del Pirineu

El que havia de ser un viatge cultural i formatiu a Roma per a un grup de professors de religió del Pirineu s'ha convertit en un autèntic malson. El tancament sobtat d'una agència de viatges situada a la parròquia andorrana d'Escaldes a finals del 2023 va deixar nombrosos clients en una situació compromesa, fent-los a perdre els diners que van avançar i a cercar alternatives d'urgència per poder realitzar les seves activitats programades.

Segons han explicat fonts properes al cas, els docents afectats, provinents tant d'Andorra com de la Seu d'Urgell, havien planificat amb mesos d'antelació aquesta sortida formativa a la capital italiana. Malgrat les dificultats, finalment van aconseguir fer el viatge a principis del passat mes de març.

L'establiment, que operava a Escaldes-Engordany, era regentat per un veí de la Seu d'Urgell que, segons han confirmat diverses fonts, es va treure la vida durant la tardor passada. Aquest fet va precipitar el col·lapse definitiu del negoci.

Procés judicial en marxa per recuperar els diners

La Batllia d'Andorra ha publicat recentment el decret de fallida de l'agència, amb efectes des del passat 18 de febrer. Aquest procediment obre una finestra d'esperança per als afectats, que ara disposen d'un termini de trenta dies per presentar davant l'administradora judicial els justificants dels serveis pagats i no prestats.

Paral·lelament, segons ha pogut saber aquest mitjà, alguns dels afectats ja han iniciat accions legals per altres vies, incloent-hi processos civils i fins i tot penals, amb l'objectiu de recuperar els diners perduts. La complexitat del cas augmenta pel fet que els afectats són de diverses nacionalitats i resideixen en diferents jurisdiccions.

Un intent de liquidació fallit

Després del tràgic desenllaç del propietari de l'agència, es va produir un primer intent de liquidació ordenada del negoci, amb l'objectiu d'abonar els deutes pendents tant a clients com a proveïdors.