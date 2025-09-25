EMERGÈNCIES
Continuen buscant sense èxit el boletaire de 83 anys que va desaparèixer dimarts al Pallars Jussà
Els efectius van localitzar el seu bastó, que va servir per delimitar la zona
Durant tota la nit s'ha mantingut un dispositiu amb Bombers, Rurals i Mossos en una zona amb molta vegetació
Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i Agents Rurals han pentinat durant tota la nit, com ja van fer dimarts i tota la jornada d’ahir, els boscos de Bóixols, a Abella de la Conca, per trobar el boletaire de 83 anys que va desaparèixer dimarts a la tarda. Anava amb el seu germà, que el va perdre de vista. S’està fent una recerca “pam a pam”.
Els Bombers de la de la Generalitat, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, els Agents Rurals i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), van continuar buscant durant tota la jornada d’aquest dimecres l’home de 83 anys que van desaparèixer dimarts a la tarda quan buscava bolets amb el seu germà de 85 a Abella de la Conca, al Pallars Jussà. Ambdós són veïns de Figuerola d’Orcau i la desaparició es va produir en un bosc del coll de Bóixols. Els efectius van localitzar el seu bastó, que va servir per delimitar la zona.
Els serveis d’emergències van ser alertats a les 20.06 hores de dimarts i es va iniciar un dispositiu intensiu que es va allargar durant tota la matinada a la zona –amb temperatures d’uns cinc graus– i va continuar durant tota la jornada d’ahir.
Els Bombers van activar una vintena de dotacions, entre les quals un helicòpter, el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), el Grup Caní de Recerca (GRCR) i l’equip de drons. A més, el fet de tractar-se d’un bosc amb molta vegetació va obligar a fer una inspecció molt minuciosa sobre el terreny.
Els Bombers van informar ahir a les 21.45 hores que quaranta efectius continuarien buscant el desaparegut durant la nit, així com que ja s’han pentinat 400 hectàrees.
“Pam a pam”
Paco Olmedo, subcap territorial del Bombers, va explicar que treballen amb la hipòtesi que el boletaire s’hauria desorientat i no hauria pogut tornar al punt on era el seu germà.
En aquest sentit, va dir que el desaparegut podria estar en un lloc de difícil accés o “cansat a terra” i que l’abundant vegetació obligava a fer una recerca “pam a pam”. Va afegir que sobre el terreny treballaven una trentena d’efectius, distribuïts en equips de tres o quatre membres, que van fer recerca per sectors amb suport informàtic per fer el seguiment.
Per la seua part, la Unitat Canina compta amb gossos de rastreig i, quant a la dotació aèria, va fer diverses passades per la zona.
Al capaltard es van retirar alguns dels efectius, encara que es va mantenir gran part del dispositiu, que tornarà a incrementar-se aquest matí.
La bona temporada de bolets al Pirineu lleidatà també suposa una major presència de boletaries, cosa que provoca que més persones es perdin. Dimarts hi va haver dos casos a l’Alt Urgell, a Montferrer i Castellbò i a Coll de Nargó. Entre el setembre i el novembre de l’any passat hi va haver 25 recerques d’aquest tipus a Lleida.
Aconsellen prendre mesures de precaució per evitar perdre’s
Els Bombers expliquen que s’han de prendre algunes precaucions, com ara comprovar la previsió meteorològica, informar-se de la zona si es desconeix i portar roba adequada, menjar i aigua.
En aquest sentit, la roba de colors vius facilita la localització en cas de pèrdua. També portar mòbil o GPS.
En cas de desorientar-se, demanen trucar al 112. És molt important no anar sol i mantenir sempre el contacte visual o verbal amb els companys. Prendre punts de referència com camins i el lloc on s’ha aparcat. Adaptar l’activitat a la condició física i edat. I quan el dia és més curt, planificar el retorn per tornar abans que es faci fosc.