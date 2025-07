Xavier Ribelles, cap de la comissaria dels Mossos de Lleida: «hi ha lladres molt joves i reincidents»

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida tenen en marxa un dispositiu conjunt per combatre l’increment dels robatoris amb força a l’interior de vehicles . En el que va de 2025 s’ha arrestat 42 persones, moltes de les quals reincidents. De fet, l’any passat hi va haver un lladre que va ser detingut 21 vegades per aquest delicte.

S’ha notat un increment dels robatoris amb força en interior de vehicles a Lleida?

Sí, aquest any estem en la línia d’increment que va començar a partir de l’estiu de l’any passat i ens hem posat les piles. Per això vam iniciar un dispositiu de prevenció, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, per combatre aquest tipus de delictes.

I està funcionant?

En el primer trimestre de 2024 vam fer 26 detencions. En el d’aquest any, ja en portem 42. És un increment considerable. El dispositiu es fa amb patrulles uniformades i de paisà a les zones, dies i franges horàries en què hi ha més robatoris.

Hi ha multireincidència?

Hi ha molts autors d’aquests robatoris que es dediquen a aquest tipus de delictes perquè és el més fàcil de fer, només cal trencar una finestreta. I hem detectat que hi ha gent molt jove, fins i tot menors, que també són reincidents. És una cosa que ens preocupa perquè sol ser un delicte amb què s’inicia un delinqüent i ens preguntem per què hi ha joves que estan robant.

A un el van detenir 21 vegades...

Sí, l’any passat. La norma és la que és i cal respectar-la. Però sorprèn.

Què roben?

Qualsevol objecte per a ells és un caramel. Pots deixar una funda d’ulleres buida, però ells no ho saben. La veuen i rebenten el vidre per robar. Fins i tot pel que portem penjat al retrovisor. Un ninotet, els fa gràcia.

Solen ser objectes de valor?

Ens sorprèn el que arriben a deixar les persones als cotxes: ordinadors portàtils, jaquetes, bosses amb material esportiu... Hi ha qui diu que no deixa res a la vista, però poden veure com el guardes al maleter. També les furgonetes amb material, que deixen al carrer durant el cap de setmana, s’han de guardar en un lloc tancat.