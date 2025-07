Més de 40 detinguts en tres mesos per robatoris en interior de vehicles a Lleida

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida tenen en marxa un dispositiu conjunt per combatre l’increment dels robatoris amb força a l’interior de vehicles. En el que va de 2025 s’ha arrestat 42 persones, moltes de les quals reincidents. De fet, l’any passat hi va haver un lladre que va ser detingut 21 vegades per aquest delicte.

Els Mossos d’Esquadra, juntament amb la Guàrdia Urbana de Lleida, van engegar a començaments d’any un dispositiu conjunt davant de l’augment dels robatoris en interior de vehicles. En tres mesos, s’han fet 42 detencions, quan en el primer trimestre de l’any passat van ser 26. Segons les xifres publicades per la policia catalana, a les comarques lleidatanes el 2024 es van registrar 1.761 denúncies per aquest tipus de delictes, més del doble que el 2023.

Aquest últim va ser un exercici “excepcional”, per la qual cosa si es compara amb el 2022 l’augment se situa en el 39,4%. La majoria de les denúncies per robatoris amb força en vehicles es comptabilitzen a l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Segrià, amb 1.566 fets coneguts l’any passat, davant dels 718 que es van registrar el 2023.

L’inspector Xavier Ribelles, cap de l’ABP del Segrià , explica que el repunt del passat exercici es va produir a partir de l’estiu i que en els primers mesos de 2025 l’augment continua. “No podem permetre’ns el luxe de continuar en la mateixa línia, per la qual cosa estem implementant un dispositiu de prevenció, en col·laboració amb la Urbana, per actuar en aquelles zones, dies i franges horàries en què s’han detectat més robatoris”, assenyala.

També en aquests delictes hi ha un factor de multireincidència. Segons Ribelles, l’any passat 12 lladres van ser detinguts 8 vegades o més i un va ser arrestat 21 vegades. “Que puguem demostrar, aquestes persones han comès el 60% dels robatoris en interior de vehicles a Lleida”, remarca. A part de reforçar la vigilància policial, els Mossos també demanen la col·laboració ciutadana. “Robaran el primer que veuen, de forma que hem de protegir-nos i no deixar res a la vista, ni que sigui una funda d’ulleres buida, un pendrive o un bolígraf.” De moment, el dispositiu continuarà actiu.