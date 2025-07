Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Govern espanyol ha aprovat un nou reial decret que transformarà els menús dels menjadors escolars a tot el territori, prioritzant una alimentació més saludable i sostenible per als estudiants. La normativa, elaborada pel ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i aprovada ahir pel Consell de Ministres, obligarà tots els centres educatius no universitaris a oferir fruita i verdura fresca diàriament, mentre elimina completament la brioixeria industrial i les begudes ensucrades dels seus menús.

La nova legislació, que afectarà tant escoles públiques com concertades i privades des del segon cicle d'Infantil fins a Batxillerat i Formació Professional de grau Bàsic i Mitjà, busca combatre l'obesitat infantil i fomentar hàbits alimentaris saludables entre els més joves. Des de la conselleria d'Educació han indicat que encara estan pendents de consultar el text íntegre per valorar-ne l'impacte, especialment considerant que la Generalitat també impulsa una llei d'alimentació pròpia centrada en productes de proximitat per a menjadors escolars i hospitalaris.

Principals canvis en l'alimentació escolar

Segons ha explicat el ministre Pablo Bustinduy durant la presentació del decret, els centres hauran d'assegurar que almenys el 45% de fruites i hortalisses servides siguin de temporada, i destinar com a mínim dos plats mensuals o el 5% de la despesa total a productes de producció ecològica. "Volem fomentar models de menjadors més saludables i sostenibles, que alhora suposin un benefici per als agricultors i ramaders espanyols en un context difícil com l'actual a causa de la guerra aranzelària internacional iniciada pels Estats Units", va assenyalar el ministre.

Entre les mesures més restrictives destaca l'eliminació completa de la brioixeria industrial i les begudes energètiques, que desapareixeran no només dels menús diaris sinó també de les màquines expenedores ubicades als centres educatius. A més, els fregits i plats precuinats com pizzes, empanades o croquetes quedaran limitats a una única ració mensual, mentre que els fregits no precuinats es podran servir una vegada per setmana, elaborats preferentment amb oli d'oliva o oli de gira-sol alt oleic.

Introducció obligatòria del peix i limitació del sucre

Un dels aspectes més destacats de la nova normativa és l'obligatorietat de servir entre una i tres racions de peix setmanals. Segons les estimacions del ministeri de Consum, actualment existeixen aproximadament 1.200 menjadors escolars a l'Estat que mai no serveixen peix als seus menús, una situació que quedarà prohibida amb l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Pel que fa als llegums i cereals integrals, la normativa estableix que hauran d'estar presents al menú escolar almenys una vegada per setmana. En concret, s'estipula que els centres han d'oferir com a mínim una ració setmanal d'arròs o pasta integral, a més d'incloure opcions de pa integral i llegums també amb freqüència setmanal.

Quant al contingut de sucre, la nova regulació és especialment restrictiva. A més d'eliminar la brioixeria industrial, també prohibeix les begudes energètiques i limita la presència a màquines expenedores i cafeteries de productes que superin un contingut màxim de 5 grams de sucre per porció envasada.

Com afecta aquesta normativa als centres educatius catalans?

Tot i que la conselleria d'Educació encara està analitzant el text complet, la nova normativa suposa un marc comú per a tots els centres educatius del territori espanyol, incloent-hi els catalans. Caldrà veure com s'articula aquesta regulació estatal amb la iniciativa de la Generalitat per promoure productes de proximitat en menjadors escolars i hospitalaris.

Les associacions de pares i mares d'alumnes i els col·legis concertats catalans han expressat que, si bé veuen positiu que es dictin recomanacions nutricionals, consideren que moltes d'aquestes mesures "van en la línia" del que ja s'està implementant en nombrosos centres. No obstant això, la nova normativa estableix un marc mínim obligatori que assegurarà que tots els centres, independentment de la seva tipologia o ubicació, ofereixin opcions saludables als seus alumnes.

Beneficis d'una alimentació saludable en edat escolar

La implementació d'aquestes mesures respon a l'evidència científica sobre la importància d'una alimentació equilibrada durant l'etapa escolar. Els hàbits alimentaris adquirits durant la infància i l'adolescència tendeixen a mantenir-se en l'edat adulta, per la qual cosa resulta fonamental establir pautes nutricionals adequades des d'edats primerenques.

Els experts en nutrició infantil destaquen que la inclusió diària de fruites i verdures, la limitació de productes ultraprocessats i la reducció del sucre no només contribueix a prevenir l'obesitat infantil, sinó que també millora el rendiment acadèmic i el desenvolupament cognitiu dels estudiants.

Quins aliments quedaran prohibits als menjadors escolars?

Amb l'entrada en vigor del reial decret, quedaran completament prohibits als menjadors escolars productes com la brioixeria industrial, les begudes ensucrades i energètiques, i es limitaran dràsticament els aliments fregits precuinats. Les màquines expenedores també hauran d'adaptar la seva oferta, eliminant aquells productes que superin els 5 grams de sucre per porció.

Quan entrarà en vigor aquesta normativa?

Tot i que el decret ja ha estat aprovat pel Consell de Ministres, s'establirà un període d'adaptació per tal que els centres educatius puguin reorganitzar els seus menús i proveïdors. Els detalls sobre el calendari d'implementació s'espera que siguin concretats en les pròximes setmanes, permetent així una transició progressiva cap al nou model alimentari.

La transformació dels menjadors escolars representa un pas significatiu cap a l'educació integral dels estudiants, reconeixent la importància de l'alimentació no només en la salut física sinó també en el desenvolupament cognitiu i els resultats acadèmics. A més, aquest enfocament en productes frescos, de temporada i, quan sigui possible, ecològics, també contribueix a la sostenibilitat mediambiental i al suport al sector primari espanyol.