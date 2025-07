Canvis en la zona blava d’alta rotació a Lleida: es limitarà a un màxim d’1 hora

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida reduirà de 100 a 60 minuts el temps màxim d’estacionament a les places de zona blava d’alta rotació, conegudes com zones roges. Una mesura que afectarà les àrees d’aparcament de les avingudes Blondel, Madrid i plaça d’Espanya i que forma part del projecte per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que entrarà oficialment en vigor l’1 de juny després d’un període probatori de sis mesos i del qual es va informar ahir a la comissió de Bon Govern.

També es va donar compte de la conversió de 290 places de pàrquing gratuïtes dels carrers del Barri Antic en zona blava i 361 més de Joc de la Bola en zona verda, mentre que 336 places que queden fora de la ZBE passaran de ser zona blava a baixa rotació, tal com va avançar aquest diari la setmana passada.

Tota aquesta reconversió de places obeeix a “la necessitat de regular i millorar la mobilitat de la via pública, no només en les vies interiors de la ZBE sinó també a la zona fronterera per evitar la pressió i facilitar l’estacionament de vehicles”, va assegurar el govern municipal. En aquest sentit, cal destacar que la primera fase de la ZBE inclou tot el Centre Històric, el 2028 que s’ampliarà als barris limítrofs i el 2030 arribarà a Cappont. Digitalització del servei Així mateix, la Paeria llançarà una aplicació gratuïta perquè els usuaris puguin reservar zones de càrrega i descàrrega i controlar el seu temps d’estacionament. Aquestes zones suposaran 600 places repartides en 217 espais.

Rebaixa del 50% de tres bons del bus fins a final d’any

La comissió de Bon Govern va informar que la Paeria prorrogarà fins a finals d’any la rebaixa del 50% dels bons de transport T-Nostra B, la T-Jove i la T-Estudiant. D’aquesta manera, la T-Jove i la T-Estudiant continuaran costant 2,50, i la T-Nostra B es mantindrà en els 1,45 euros. Aquesta última és per a prejubilats o jubilats a partir dels 62 anys o les que tenen incapacitat superior al 62%. La T-Jove és un bo de 10 viatges per a joves d’entre 13 i 16 anys empadronats a Lleida i la T-Estudiant, per a estudiants de fins a 25 anys.