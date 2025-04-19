La Guàrdia Urbana de Lleida intensifica la lluita contra les distraccions al volant amb una nova campanya
Del 7 al 13 d’abril s’ha dut a terme aquesta acció de vigilància i de conscienciació a diferents punts de la ciutat en coordinació amb el Servei Català de Trànsit
La Guàrdia Urbana de Lleida iniciat una campanya de conscienciació i vigilància impulsada pel Servei Català de Trànsit (SCT), centrada en les distraccions durant la conducció. Aquesta acció, que es va dur a terme entre el 7 i el 13 d’abril, arriba just després de la campanya contra l’excés de velocitat, i té com a objectiu reduir els accidents, especialment els atropellaments, i augmentar la seguretat dels vianants, considerats el col·lectiu més vulnerable.
Durant una setmana, la policia municipal ha realitzat diversos controls per detectar conductes de risc al volant, com ara l’ús de dispositius mòbils o l’incompliment dels senyals dels semàfors. Per fer-ho, s’han utilitzat tant agents uniformats com de paisà, una estratègia que ha permès una major capacitat de detecció i sorpresa. En total, s’han interposat 44 denúncies, de les quals el 70,4% han estat per l’ús indegut de telèfons mòbils o altres aparells electrònics durant la conducció.
D’aquestes infraccions, 20 han estat per incomplir l’article 18.2 del Reglament General de Circulació, que prohibeix conduir manipulant dispositius mòbils; 13 per vulnerar l’article 76 de la Llei de Seguretat Viària, i 5 per circular amb pantalles visuals que dificulten l’atenció a la carretera. Les 13 denúncies restants, un 29,6% del total, han estat per no respectar les indicacions dels semàfors, segons l’article 146 del mateix reglament.
La Guàrdia Urbana ha posat èmfasi en la necessitat de reduir aquestes distraccions, que sovint tenen conseqüències greus. Segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), un 33% dels accidents mortals l’any 2023 van ser provocats per distraccions, per davant de l’excés de velocitat (29%) i el consum d’alcohol (26%). Aquestes xifres reforcen la importància d’actuacions com aquesta per conscienciar i millorar la seguretat viària.