COMERÇ
La històrica impremta Payà de la rambla Ferran tancarà després de més de 50 anys: "Amazon ha fet molt mal"
Roser Payà, quarta generació al capdavant del negoci fundat fa més d'un segle, abaixarà la persiana a finals d'any per jubilació
Un altre negoci històric abaixarà per sempre la persiana d’aquí a uns mesos. Es tracta de la impremta Payà, en plena rambla Ferran, una botiga que porta oberta des del 1972 i que va agafar el testimoni d’una altra impremta amb el mateix nom que estava a la plaça Sant Joan fa més de cent anys. La seua responsable, Roser Payà, que és la quarta generació al capdavant d’aquest negoci que va obrir el seu besavi quan va arribar a Lleida des d’Alcoi, portava temps amb la idea de jubilar-se i tancar el negoci i ara ha fet el pas i a l’aparador ja ha penjat els cartells de liquidació.
“Estarem oberts encara uns mesos i la idea serà tancar a tot estirar a finals d’any, després de l’estiu ja ho veurem”, diu Payà, que va agafar les regnes d’aquest negoci a començaments dels anys vuitanta i amb 22 anys, després d’acabar els estudis. “Durant un temps estaven obertes les dos impremtes Payà, la de Ferran i la de la plaça Sant Joan, però aquesta última va tancar a començaments dels anys noranta i des d’aleshores ho tenim tot aquí a la rambla”, diu la comercianta. La clientela d’aquest històric negoci ha canviat molt en els últims anys, igual que aquesta zona de la ciutat. En aquest sentit, Payà recorda que “abans a la rambla vivia la gent de Lleida de tota la vida, però a finals dels vuitanta i principis dels noranta es van anar traslladant a la Zona Alta o als barris perifèrics i van deixar edificis antics i degradats.
Ara, els meus clients són bàsicament oficines, la zona ha canviat moltíssim”, explica Payà, que destaca que el seu negoci ha patit incomptables crisis, però les més dures han estat, sens dubte, les dos últimes. “El 1992 hi va haver una crisi molt forta, però no va afectar gaire les vendes i la recuperació va ser ràpida, tanmateix, la del 2011 va ser molt pitjor i més fluixa, la de la pandèmia de la covid va ser demolidora i la punta han estat les obres de reforma de rambla Ferran”, lamenta Payà. En aquest sentit, va recordar que durant la pandèmia “nosaltres estàvem tancats i Amazon continuava venent, la venda online ha fet molt mal no només al meu negoci, sinó al comerç en general”. Ara aprofitarà aquests últims mesos per esgotar material i passar a gaudir d’una més que merescuda jubilació. “I bé, un local més buit a Ferran, és el que toca”, conclou Payà.