Lleida es prepara per celebrar una Diada de Sant Jordi amb 203 parades i un ampli desplegament al carrer
Més d’un centenar són de venda de llibres i flors
Lleida viurà aquest dimecres, 23 d’abril, una nova edició de la Diada de Sant Jordi amb una gran presència al carrer, especialment a l’avinguda de Francesc Macià i a la Rambla de Ferran, que es convertiran en els principals epicentres de la jornada. L’avinguda de Francesc Macià acollirà les parades professionals dels sectors de la flor i del llibre, mentre que la Rambla de Ferran tornarà a ser l’espai destinat a les entitats. A més, es distribuiran parades en altres punts de la ciutat, sumant un total de 203, una xifra que suposa un increment del 10% respecte de l’any passat, quan se’n van autoritzar 184.
Les parades obriran al públic a partir de les nou del matí. Entre les sol·licituds tramitades a la Paeria, destaquen 44 parades de venda de llibres, de les quals 23 corresponen a llibreries i editorials que estaran situades principalment a l’avinguda de Francesc Macià i davant dels seus establiments. Les altres 21 corresponen a entitats socials, centres educatius o culturals que oferiran les seves pròpies publicacions. Pel que fa a les flors, hi haurà 68 parades: 33 pertanyents a floristeries, que també se situaran a l’avinguda i davant dels comerços, 7 de centres educatius i 28 d’entitats socials i culturals, aquestes darreres repartides per diferents espais de la ciutat. Les 91 parades restants oferiran productes diversos relacionats amb Sant Jordi o provinents d’entitats i establiments, com el Gremi de Forners de les Terres de Lleida, que posarà a la venda el tradicional Pa de Sant Jordi.
L’Ajuntament de Lleida també participarà activament en la jornada amb la seva pròpia parada institucional a l’avinguda de Francesc Macià. Allà es regalarà el volum número 21 de la col·lecció Escata de Drac, amb relats dels autors Francesc Baena, Alexandra Cuadrat, Annabel Encontra i Montse Milan. A més, es lliurarà un punt de llibre en homenatge a la poeta lleidatana Rosa Fabregat, recentment desapareguda.
La programació cultural relacionada amb la Diada de Sant Jordi, que s’estendrà del 22 al 27 d’abril, es pot consultar a la pàgina web de la Paeria, on s’inclouen activitats per a tots els públics i propostes literàries i artístiques vinculades a la festivitat.
Pel que fa a la mobilitat, la Guàrdia Urbana ha dissenyat un dispositiu especial per ordenar el trànsit i minimitzar les afectacions a la zona de la Rambla de Ferran i l’avinguda de Francesc Macià. A partir de les 7 del matí es tallarà la circulació en aquests trams, amb excepció del tram de la Rambla de Ferran a partir de General Brito, que es mantindrà obert en direcció a l’estació. En sentit cap al Pont Vell, el tall serà total des del carrer Anselm Claver, així com des de l’avinguda del Segre, entre els carrers Lluís Roca i Riquer. Els vehicles només podran circular pel carrer General Brito fins al carrer Príncep de Viana i, en sentit Pont Vell, pel carrer Comerç fins al carrer Riquer per accedir de nou a l’avinguda del Segre en direcció a Pardinyes. També es podrà accedir al carrer Democràcia, però només des del carrer General Brito.
Els paradistes tindran accés per muntar les parades entre les 7 i les 8:45 del matí, i a les 9 els vehicles hauran d’haver estat retirats. El desmuntatge es podrà iniciar a partir de les 20:30 hores, i la reobertura al trànsit es produirà entre les 21 i les 22 hores.