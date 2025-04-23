EDUCACIÓ
Un centenar d’alumnes creen còmics per aprendre a comunicar
Estudiants d’escoles d’art i instituts de Batxillerat artístic de Lleida i Tàrrega. En el marc de la iniciativa ‘Àgora Còmic', impulsada per l’IEI
Un centenar d’alumnes d’escoles d’art i instituts de Batxillerat artístic de Lleida i Tàrrega participen en el projecte Àgora Còmic, impulsat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) amb l’objectiu de posicionar al còmic com a eina pedagògica. La iniciativa inclou una sessió teòrica i vuit tallers pràctics en els quals els alumnes creen una història il·lustrada de quatre pàgines basada en algun fet de la seua memòria familiar. Així, els joves s’enfrontan a diversos reptes narratius com l’elaboració d’un guió, la planificació de pàgines i vinyetes o la definició del missatge a comunicar, segons va assenyalar el guionista i crític de còmics Pepe Gálvez, encarregat d’impartir els tallers amb Ramon Serra i Toni Guiral.
Els tallers s’imparteixen a l’Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol, on participen alumnes d’aquest centre, de l’institut Màrius Torres i del col·legi Episcopal, i també a l’Ondara-Escola d’Art i Superior de Disseny de Tàrrega. Durant el procés de creació, els estudiants treballen la seua idea en esbossos, decideixen si el seu còmic és en blanc i negre o en color i ho plasmen en vinyetes. Gálvez va indicar que han hagut d’ensenyar-los a comunicar, planificar les pàgines i triar els elements de cada vinyeta.
Mercè i Maria, de l’institut Màrius Torres, són dos de les alumnes que participen en aquesta iniciativa, que veuen com una molt bona “oportunitat” d’aprendre la tècnica del còmic de la mà de professionals. Malgrat que reconeixen ser poc lectores d’aquestes historietes, asseguren que l’experiència els està servint per saber com “organitzar millor una història”.