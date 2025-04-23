Economia
Lleida registra un augment del 16,8% en compravendes d’habitatge en un any
El preu de l’habitatge a la capital creix un 4% anual mentre que en el conjunt provincial descendeix lleugerament, segons l’últim informe del Col·legi de Registradors
El mercat immobiliari de Lleida ha mostrat un increment notable en les operacions de compravenda durant 2024. Segons revela l’Anuari de Estadística Registral Inmobiliaria elaborat pel Col·legi de Registradors, la província ha experimentat un augment del 16,8% en les transaccions immobiliàries respecte a l’any anterior, assolint les 5.848 operacions, la qual cosa suposa 12,93 compravendes per cada 1.000 habitants.
L’increment d’operacions també ha estat significatiu a la capital lleidatana, amb una alça del 14,7% que situa el total en 1.960 compravendes. Representen el 33,52% de les de tota la demarcació, el percentatge més gran entre les capitals de província catalanes. Destaca especialment el comportament del mercat d’habitatge nou, que ha crescut un 33,1% a la ciutat fins assolir les 639 transaccions, mentre que l’habitatge utilitzat va augmentar un més moderat 7,5%, amb 1.321 operacions.
Quant als preus, l’evolució mostra comportaments dispars entre la capital i el conjunt provincial. Lleida ciutat registra un increment del 4% en el preu per metre quadrat, situant-se en 1.265 €/m². Es tracta de la setena capital de l’Estat amb un menor preu, per darrere de Zamora, Ciudad Real, Jaén, Palència, Àvila i Castelló. Mentrestant, el conjunt de la província experimenta un lleuger descens del 0,8%, amb un preu mitjà de 1.329 €/m². El preu mitjà d’un habitatge a la província se situa en 139.639 euros.