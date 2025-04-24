URBANA
Detingut per tràfic de drogues i per amenaçar urbans
Va ocórrer a la Mariola i el sospitós va intentar fugir de la policia
La Guàrdia Urbana va detenir dimarts a la tarda a la Mariola un home de 32 anys acusat de traficar amb drogues. L’individu també va amenaçar els agents al ser interceptat després de fugir quan va ser descobert. Va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i amenaces. Li van decomissar haixix i marihuana.
Els fets van ocórrer al voltant de les 18.50 hores als Blocs Joan Carles, quan una patrulla va observar als voltants d’un establiment un individu que s’estava cargolant un porro i, al veure els agents, va sortir corrents. Tanmateix, els policies van aconseguir interceptar-lo. L’home va amenaçar els policies i feia cas omís a les seues ordres. A més, van escorcollar una bandolera que va deixar al local. A l’interior hi havia 119 grams d’haixix, uns 40 grams de marihuana, un mòbil i uns 700 bitllets. La marihuana estava disposada en 22 bossetes i l’haixix en dos paquets. Davant d’això, els agents van procedir a la detenció de l’home pels delictes de tràfic de drogues i amenaces.
D’altra banda, entre dimarts i ahir a la matinada, la Policia Local va denunciar quatre persones per tinença de substàncies estupefaents a la via pública. Una actuació va tenir lloc als Blocs Joan Carles i les altres, a la rambla Ferran i el carrer Pau Claris. La droga va ser decomissada.