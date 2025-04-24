EMERGÈNCIES
Sufoquen un incendi elèctric en un edifici de Prat de la Riba
Els Bombers de la Generalitat van sufocar a primera hora de la tarda d’ahir un incendi elèctric en un bloc de pisos de l’avinguda Prat de la Riba. El 112 va ser alertat a les 13.44 hores i fins al lloc van acudir quatre dotacions dels Bombers, patrulles de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra i ambulàncies del SEM. Els efectius van comprovar que s’havia originat en una caixa de fusibles i a les 14.04 hores el van donar per extingit. No hi va haver ferits ni desallotjats.