L'ajuntament de Lleida dona llicència per als fonaments del nou pavelló de la fira
Serà desmuntable i s’instal·larà en un terreny al costat del 4 al carrer Camí de Picos
La Paeria ha donat la llicència urbanística a la Fundació Fira de Lleida per construir els fonaments i la llosa sobre la qual s’aixecarà el nou pavelló, que serà desmuntable i de moment estarà en una parcel ·la situada al costat del pavelló 4, al carrer Camí de Picos.
El projecte ha estat redactat pels enginyers de camins Jordi Quera i Claudi Quera i visat pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Girona. Així mateix, el termini que ha donat l’ajuntament per a la construcció d’aquesta gran llosa i els seus fonaments és d’un màxim de tres anys, encara que la idea és que aquesta infraestructura estigui llesta en els propers mesos, ja que la intenció de la Fira de Lleida és disposar del nou pavelló com a molt tard a la tardor per a la Fira de Sant Miquel o bé per al saló Municipàlia.
Tanmateix, perquè això es produeixi s’ha de formalitzar l’adjudicació de les obres del pavelló, que podrien demorar-se més del que s’esperava. El motiu és que una de les empreses que van optar al concurs públic per fer-ho, Carpas Zaragoza, va recórrer l’adjudicació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic al considerar que la seua exclusió del procés va ser sense base objectiva i que la seua oferta va ser la que va rebre la millor puntuació i era uns 800.000 euros més barata que la que va ser finalment la guanyadora, que la va fer la Unió Temporal d’Empreses format per Bové i Gili i De Boer.
L’empresa aragonesa reclama, entre altres mesures, suspendre l’adjudicació del contracte i no descarta portar a terme més accions. Tanmateix, des de Fira de Lleida van assegurar a començaments d’aquest mes que no havien rebut cap notificació d’aquest recurs i van deixar clar que el concurs públic es va fer de forma correcta “i totalment escrupolosa i acord amb la legalitat”.