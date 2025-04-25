La Paeria subhasta un habitatge a Lleida per menys de 40.000€
A Cardenal Cisneros i valorat en 39.866 €
L’àrea de Recaptació de l’ajuntament de Lleida ha anunciat la subhasta pública d’un habitatge embargat al número 26 del grup Santa Maria de Gardeny, al carrer Cardenal Cisneros de la Mariola.
L’immoble té una superfície construïda de 51,99 metres quadrats, està valorat en 39.866,97 euros i l’import mínim és de 14.000. La subhasta serà telemàtica a la pàgina https://subastas. boe.es i els interessats hauran de registrar-se per poder participar-hi.
La Paeria també anuncia la subhasta d’un altre bé immoble embargat, en aquest cas del 33,33% d’un local comercial en planta baixa 5,80 metres quadrats de superfície en el número 16 de la Travessera del Carme, al costat de l’Eix Comercial. La valoració de la part en subhasta és de 5.715,66 euros i el preu mínim a presentar, de 2.857,83.